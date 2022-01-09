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    У Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео)

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    Учасники акцій виступили проти щеплення - У Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео)
    Учасники акцій виступили проти щеплення
    фото: Radio France

    Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня

    У Франції 8 січня відбулися масові акції проти паспортів вакцинації. Загалом поліція країни зафіксувала понад 105 тисяч мітингувальників. Про це інформує France bleu.

    Протести минули в Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє, Кані та десятці інших міст. Учасники акцій виступили і загалом проти щеплення.

    Сертифікати вакцинації, без яких громадяни Франції не можуть відвідувати більшу частину громадських місць, депутати ухвалили 6 січня після трьох днів суперечок. Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня.Таке рішення почали критикували.

    Під час акцій сталося кілька жорстких конфліктів із правоохоронцями. У Тулузі відбулося чотири арешти.

    Водночас у Парижі та Монпельє поліцейські використовували сльозогінний газ для розгону частини протестувальників.

    За інформацією міністерства внутрішніх справ, на акції проти паспортів вакцинації вийшли приблизно 105 тис. осіб. З них 18 тис. людей вийшли протестувати у Парижі.

    Нагадаємо, понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень.

    Раніше на протести проти коронавірусних обмежень у Брюсселі вийшли 35 тисяч осіб.

    Теги: Франція поліція щеплення коронавірус
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    У Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео)