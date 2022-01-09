У Франції на протести проти паспортів вакцинації вийшло понад 100 тис. людей (фото, відео)

Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня

У Франції 8 січня відбулися масові акції проти паспортів вакцинації. Загалом поліція країни зафіксувала понад 105 тисяч мітингувальників. Про це інформує France bleu.

Протести минули в Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє, Кані та десятці інших міст. Учасники акцій виступили і загалом проти щеплення.

Сертифікати вакцинації, без яких громадяни Франції не можуть відвідувати більшу частину громадських місць, депутати ухвалили 6 січня після трьох днів суперечок. Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня.Таке рішення почали критикували.

Під час акцій сталося кілька жорстких конфліктів із правоохоронцями. У Тулузі відбулося чотири арешти.

Водночас у Парижі та Монпельє поліцейські використовували сльозогінний газ для розгону частини протестувальників.

Nouvelle mobilisation anti pass à Montpellier



A quelques jours de l’adoption du projet de loi sur le pass vaccinal à l’assemblée, et des propos polémiques d’Emmanuel Macron.#manif8janvier #Passanitaire #PassVacinal #Montpellier pic.twitter.com/0y62waImeh — France Bleu Hérault (@bleuherault) January 8, 2022

За інформацією міністерства внутрішніх справ, на акції проти паспортів вакцинації вийшли приблизно 105 тис. осіб. З них 18 тис. людей вийшли протестувати у Парижі.

Нагадаємо, понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень.

Раніше на протести проти коронавірусних обмежень у Брюсселі вийшли 35 тисяч осіб.