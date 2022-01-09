Понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень

Люди мали плакати проти карантину та вакцинації

У Німеччині вийшли на акції протесту проти covid-заходів

Демонстрації противників коронавірусних обмежень і обов'язкової вакцинації пройшли в суботу в декількох містах Німеччини. Найчисленніша акція пройшла в Гамбурзі – в ній брали участь майже 14 тис. осіб. Про це повідомляє DPA.

Демонстрація у Франкфурті-на-Майні зібрала 8 тис. учасників, у Фрайбурзі – 6 тис., Магдебурзі – 5 тис. У Дюссельдорфі – 4 тис. На протестні заходи в містах Трір, Шверін і Регенсбург прийшли по 1-3 тис. противників обмежень.

Про серйозні інциденти не повідомляється.

Влада Німеччини хоче ввести обов'язкову вакцинацію від Covid-19 вже цього року. Дана тема є зараз однією з найгостріших у німецькому внутрішньополітичному порядку.

Експерти побоюються, що цей крок ще сильніше радикалізує коронаскептиків і противників вакцинації.

Нагадаємо, раніше на протести проти коронавірусних обмежень у Брюсселі вийшли 35 тисяч осіб.

Як повідомлялося, вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».

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