Кількість випадків коронавірусу в Африці перевищила 10 млн

На континенті зафіксовано понад 230 тис. смертей від коронавірусу

Загальна кількість зареєстрованих випадків Covid-19 в Африці досягла 10 млн 28 тис. 508. Про це свідчать дані Африканського центру контролю та профілактики захворювань, пише AFP.

Згідно з цими даними, станом на суботу було виявлено 10 млн 28 тис. 508 випадків захворювання у 55 країнах-членах Африканського союзу з початку пандемії.

Окрім того, на континенті зафіксовано 231 тис. 157 смертей внаслідок коронавірусу.

Як відомо, нещодавно світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.

Тим часом учені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».

Нагадаємо, Bloomberg оприлюднив несподівані висновки вчених.

Також ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу.

Напередодні понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень.

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