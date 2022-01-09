Кількість випадків коронавірусу в Африці перевищила 10 млн
На континенті зафіксовано понад 230 тис. смертей від коронавірусу
Загальна кількість зареєстрованих випадків Covid-19 в Африці досягла 10 млн 28 тис. 508. Про це свідчать дані Африканського центру контролю та профілактики захворювань, пише AFP.
Згідно з цими даними, станом на суботу було виявлено 10 млн 28 тис. 508 випадків захворювання у 55 країнах-членах Африканського союзу з початку пандемії.
Окрім того, на континенті зафіксовано 231 тис. 157 смертей внаслідок коронавірусу.
Як відомо, нещодавно світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.
Тим часом учені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».
Нагадаємо, Bloomberg оприлюднив несподівані висновки вчених.
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Напередодні понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень.