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    Кількість випадків коронавірусу в Африці перевищила 10 млн

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    Пандемія встановлює нові антирекорди - Кількість випадків коронавірусу в Африці перевищила 10 млн
    Пандемія встановлює нові антирекорди
    фото з відкритих джерел

    На континенті зафіксовано понад 230 тис. смертей від коронавірусу

    Загальна кількість зареєстрованих випадків Covid-19 в Африці досягла 10 млн 28 тис. 508. Про це свідчать дані Африканського центру контролю та профілактики захворювань, пише AFP.

    Згідно з цими даними, станом на суботу було виявлено 10 млн 28 тис. 508 випадків захворювання у 55 країнах-членах Африканського союзу з початку пандемії.

    Окрім того, на континенті зафіксовано 231 тис. 157 смертей внаслідок коронавірусу.

    Як відомо, нещодавно світ оновив антирекорд добового показника заражень Covid-19.

    Тим часом учені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».

    Нагадаємо, Bloomberg оприлюднив несподівані висновки вчених.

    Також ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу.

    Напередодні понад 30 тис. німців протестували проти коронавірусних обмежень.

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    Теги: Африка хвороби коронавірус
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    Кількість випадків коронавірусу в Африці перевищила 10 млн