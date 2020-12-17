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    У світі

    У Франції озброєний чоловік захопив заручників, є поранені

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    У Франції озброєний чоловік захопив заручників, є поранені - У Франції озброєний чоловік захопив заручників, є поранені
    У Франції озброєний чоловік захопив заручників, є поранені
    Фото: TASS/EPA/Mohammed Badra

    Чоловік заблокувався в офісі ландшафтної компанії, де працює менеджером

    Чоловік зі зброєю захопив офіс однієї з компаній на півночі від Парижа і утримує заручників.

    Про це повідомив у четвер телеканал BFM з посиланням на джерело.

    Захоплення сталося ввечері в четвер в муніципалітеті Домон департаменту Валь-д'Уаз. В той момент в приміщенні знаходилися кілька людей. Злочинець утримує в заручниках свою дружину.

    За інформацією газети le Parisien, загарбник заблокувався в офісі ландшафтної компанії, де працює менеджером. Раніше він попадався на домашнє насильство. Вони з дружиною намагаються розлучитися весь цей рік.

    Два співробітника компанії отримали поранення – в ногу і в обличчя. Про їх стан поки нічого не відомо.

    На місці працює антитерористичний підрозділ французької жандармерії – GIGN.

    Місцева прокуратура почала розслідування.

    Теги: прокуратура Франція розслідування домашнє насильство Twitter чоловік злочинець
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