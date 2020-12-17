У Франції озброєний чоловік захопив заручників, є поранені

Чоловік заблокувався в офісі ландшафтної компанії, де працює менеджером

Чоловік зі зброєю захопив офіс однієї з компаній на півночі від Парижа і утримує заручників.

Про це повідомив у четвер телеканал BFM з посиланням на джерело.

Захоплення сталося ввечері в четвер в муніципалітеті Домон департаменту Валь-д'Уаз. В той момент в приміщенні знаходилися кілька людей. Злочинець утримує в заручниках свою дружину.

За інформацією газети le Parisien, загарбник заблокувався в офісі ландшафтної компанії, де працює менеджером. Раніше він попадався на домашнє насильство. Вони з дружиною намагаються розлучитися весь цей рік.

DOMONT - Prise d'otage en cours, le gérant d'une entreprise retient son épouse. Il est armé. 2 blessés.



Important périmètres de gendarmerie. Intervention en cours du GIGN. Un véhicule de l’identification criminelle vient d’arriver. pic.twitter.com/olG6fYP3dg — Clément Lanot (@ClementLanot) December 17, 2020

FLASH INFO - Une prise d’otages serait en cours dans les locaux d’une entreprise située à Domont, dans le Val-d’Oise. Un homme armé retiendrait une femme avec qui il est en instance de divorce. Le GIGN est sur place (Actu17). pic.twitter.com/4VD03soY3o — Point PRESSE (@presse_point) December 17, 2020

Два співробітника компанії отримали поранення – в ногу і в обличчя. Про їх стан поки нічого не відомо.

На місці працює антитерористичний підрозділ французької жандармерії – GIGN.

Місцева прокуратура почала розслідування.