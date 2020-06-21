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    У світі

    У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою: відео

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    У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою - У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою: відео
    У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою

    Протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі

    У Франції протестувальники в суботу оббризкали вхід до міністерства охорони здоров’я країни червоною фарбою, що символізувала кров померлих від Covid-19.

    Про це повідомляє France info.

    Цією акцією протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.

    Організатор протесту, активістська група Attac, пояснила, що медичні працівники роками скаржаться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.

    Активісти також розмістили біля міністерства охорони здоров’я гігантський банер у формі медалі під назвою Медаль презирства.

    16 червня в Парижі відбулися демонстрації, організовані медичними працівниками, на них не минулось без сутичок.

    Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров’я. Учасники акції вимагали повернути 4 млрд євро, передбачені на медичні потреби в бюджеті Франції на 2020 рік.

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