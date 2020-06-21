У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою: відео



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У Франції протестувальники залили будівлю МОЗ червоною фарбою

Протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі

У Франції протестувальники в суботу оббризкали вхід до міністерства охорони здоров’я країни червоною фарбою, що символізувала кров померлих від Covid-19.

Про це повідомляє France info.

Цією акцією протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.

Організатор протесту, активістська група Attac, пояснила, що медичні працівники роками скаржаться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.

Action du personnel soignant avec @attac_fr devant le ministère de la Santé.



Ils viennent de remettre la « médaille du mépris » et asperge la façade de faux sang pour dénoncer la gestion de l’hôpital public. pic.twitter.com/XmzNkm3Ho8 — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 20, 2020

EN DIRECT - Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. @InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

Активісти також розмістили біля міністерства охорони здоров’я гігантський банер у формі медалі під назвою Медаль презирства.

PARIS - Une médaille géante « du mépris » remise devant le ministère de la Santé par des soignants en colère @InterUrg et @attac_fr



Les hospitaliers veulent des moyens supplémentaires pour travailler correctement, pas des récompenses. #COVID19 pic.twitter.com/lzAkdSJqy7 — Clément Lanot (@ClementLanot) June 20, 2020

16 червня в Парижі відбулися демонстрації, організовані медичними працівниками, на них не минулось без сутичок.

Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров’я. Учасники акції вимагали повернути 4 млрд євро, передбачені на медичні потреби в бюджеті Франції на 2020 рік.