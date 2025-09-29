Головна Світ Соціум
У Франції поновили справу катастрофи рейсу AF447, яка забрала понад 200 життів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Частина розтрощеного літака
фото: Вікіпедія

У Франції стартував новий процес проти Air France та Airbus у зв’язку з авіакатастрофою 2009 року

Французький суд відновив розгляд справи щодо катастрофи рейсу AF447, що сталася 16 років тому і забрала життя 228 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Франції стартував новий процес проти Air France та Airbus у зв’язку з авіакатастрофою 2009 року. Нагадаємо, у 2023 році суд визнав обидві компанії невинними у ненавмисному вбивстві, аргументуючи, що доказів для встановлення прямої відповідальності недостатньо.

Це рішення оскаржили прокурори, і тепер апеляційний суд розпочав новий двомісячний процес із повноцінним дослідженням доказів.

Слідство встановило, що пілоти неправильно відреагували на обмерзання датчиків швидкості (зондів Піто), що спричинило аеродинамічний зрив і падіння літака. Водночас Airbus знав про проблеми з цими датчиками, але реагував на них надто повільно, а Air France критикували за недостатню підготовку пілотів до подібних надзвичайних ситуацій.

Попередній суд визнав кілька фактів недбалості, чотири з боку Airbus і один з боку Air France, проте вважав їх недостатніми для кримінальної відповідальності.

Прокурори наполягають, що новий процес має не лише юридичне, а й символічне значення для родин загиблих, які понад десятиліття домагаються справедливості. Максимальний штраф у разі визнання компаній винними становить 225 тисяч євро, але справа має прецедентне значення для світової авіації.

Перші слухання відбудуться у понеділок о 13:30 за місцевим часом, де очікується виступ керівництва Airbus та Air France-KLM.

Що відомо про трагедію рейсу AF447?

1 червня 2009 року літак Airbus A330-200, що виконував рейс AF447 з Ріо-де-Жанейро до Парижа, впав у Північну Атлантику. На борту перебували 228 осіб, усі вони загинули.

Катастрофа стала однією з наймасштабніших в історії авіації, призвела до зміни стандартів підготовки пілотів та вдосконалення технічних систем безпеки у світі.

Як повідомлялося, у Бразилії поблизу міста Аквідауана зазнав аварії та вибухнув літак, на борту якого перебували всесвітньо відомий китайський архітектор Концзянь Ю та двоє режисерів – Луїш Ферраш і Рубенс Кріспім-молодший. 

Аварія повітряного судна Cessna сталася ввечері 24 вересня. Як повідомляє портал Metropoles, літак із чотирма особами на борту (включно з екіпажем і пасажирами) врізався в землю і вибухнув. Через те, що катастрофа сталася у важкодоступній зоні, робота екстрених служб ускладнена.

Теги: літак слідство Франція авіакатастрофа

