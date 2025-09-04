Головна Країна Політика
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський залишив Єлисейський палац після зустрічі «коаліції охочих»
Лідери України та Франції після зустріч «коаліції охочих»
Володимир Зеленський покинув резиденцію президента Франції

Президент України Володимир Зеленський залишив Єлисейський палац після зустріч «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

До автомобіля українського лідера провів французький президент Еммануель Макрон. Політик сердечно попрощався з українським лідером, після чого кортеж виїхав за межі обʼєкта.

У Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговори

