Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона

Ізраїль готує гнівну відповідь на ініціативу Макрона щодо визнання палестинської держави

Ізраїль готується до жорстких заходів щодо Франції у зв'язку з наміром Парижа визнати державність Палестини. Як повідомляє «Главком», про це пише газета Politico з посиланням на джерела.

За словами двох європейських чиновників та експерта, поінформованого про позицію ізраїльського уряду, Ізраїль «готує кілька варіантів дій». Вони можуть містити прискорення анексії Західного берега річки Йордан, де функціонує Палестинська національна адміністрація. У пакеті можливих заходів закриття французького консульства в Єрусалимі та кроки щодо об'єктів і територій, що належать Франції в Ізраїлі, таких як Святилище Елеони, місце паломництва християн.

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Це перша ініціатива в історії американського Сенату. Резолюція закликає главу Білого дому визнати демілітаризовану Палестину в рамках міжнародного права та виходячи з принципу двох держав.

Документ був запропонований сенатором від штату Орегон Джеффом Мерклі. Його підтримали Кріс Ван Голлен із Меріленду, представник Віргінії Тім Кейн, Берні Сандерс та Пітер Уелч, обрані від Вермонта, Тіна Сміт із Міннесоти, а також сенатор від штату Вісконсін Теммі Болдуїн та Мейзі Хіроно, яка представляє у Сенаті Гаваї.

Мерклі наголосив, що визнання Палестини – це важливий крок для створення умов, у яких палестинці та ізраїльтяни «зможуть жити в умовах свободи, гідності та безпеки».

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Раніше генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися.