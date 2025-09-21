Російські літаки над Естонією проігнорували сигнали НАТО – АР

Літаки РФ не становили прямої загрози, однак ігнорували сигнали пілотів НАТО

Російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Як пише «Главком» ро це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії, передає АР.

За даними естонських військових, три винищувачі МіГ-31 увійшли до естонського повітряного простору 19 вересня між 9:58 та 10:10 ранку в районі острова Вайндлоо у Фінській затоці. Це вже четвертий подібний випадок цього року.

Полковник Антс Ківіселг, командир Центру військової розвідки Естонії, заявив:

«Ще потрібно підтвердити, чи було порушення кордону навмисним чи ні. Незважаючи на це, російські літаки, мабуть, знали, що вони знаходяться в (естонському) повітряному просторі».

За його словами, літаки РФ не становили прямої загрози, однак ігнорували сигнали пілотів НАТО:

«Хоча вони підтвердили зв’язок з італійськими пілотами F-35, вони, очевидно, проігнорували його та насправді не дотримувалися знаків. Це частково пояснює їхнє тривале перебування в нашому повітряному просторі».

Ківіселг додав: «Чому вони цього не зробили – це питання до російських пілотів».

До слова, Швеція оприлюднила фотографії російських літаків, які порушили кордон Естонії. Агентство Reuters отримало від Збройних сил Швеції кілька фотографій російських винищувачів МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».