У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик

З'ясовуються причини та обставини трагедії

Сьогодні, 11 вересня, у Запорізькій області під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 39-ту бригаду тактичної авіації.

«Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р. н. Причини та обставини з’ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у повідомленні.

Раніше на фронті загинув льотчик Костянтин Оборін. Йому було 63 роки. За життя він здійснив понад 4000 стрибків з парашутом, працював пілотом цивільної авіації, інструктором. Також заснував аероклуб «Одеса» в селі Набережне, де впроваджував програми реабілітації для ветеранів.

До слова, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.