За даними Flightradar24, політ, який мав тривати 1 годину 48 хвилин, фактично зайняв 1 годину 57 хвилин

Сервіс Flightradar24 повідомляє, що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн протягом усього польоту мав стабільний і якісний сигнал GPS. Flightradar24 спростувує твердження про втрату навігації під час польоту, передає «Главком».

За даними авіаційного ресурсу, транспондер борту демонстрував «добрий рівень сигналу» від моменту зльоту до посадки.

«Ми бачимо повідомлення ЗМІ про перешкоди GPS, що впливають на літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн до Пловдіва, Болгарія. У деяких повідомленнях стверджується, що літак перебував у режимі очікування протягом 1 години.

Ось що ми можемо зробити з наших даних. Політ мав тривати 1 годину 48 хвилин. Він тривав 1 годину 57 хвилин. Транспондер літака повідомляв про хорошу якість сигналу GPS від зльоту до посадки», – йдеться у заяві проєкту.

Flightradar24 – це шведський онлайн-сервіс і мобільний застосунок, який дозволяє у реальному часі відстежувати рух літаків у всьому світі. Працює на основі даних ADS-B транспондерів (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), які встановлені на більшості сучасних літаків. Вони передають інформацію про швидкість, висоту, місцеперебування та курс. Має мережу понад 40 000 приймачів ADS-B, які збирають сигнал і передають його на сервери Flightradar24.

Раніше у Financial Times та Reuters повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У коментарі виданню Financial Times, яке звернулося за відповіддю на звинувачення, Пєсков коротко заявив: «Ваше твердження некоректне».