Головна Світ Політика
search button user button menu button

Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
фото з відкритих джерел

За даними Flightradar24, політ, який мав тривати 1 годину 48 хвилин, фактично зайняв 1 годину 57 хвилин

Сервіс Flightradar24 повідомляє, що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн протягом усього польоту мав стабільний і якісний сигнал GPS. Flightradar24 спростувує твердження про втрату навігації під час польоту, передає «Главком».

За даними авіаційного ресурсу, транспондер борту демонстрував «добрий рівень сигналу» від моменту зльоту до посадки. 

«Ми бачимо повідомлення ЗМІ про перешкоди GPS, що впливають на літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн до Пловдіва, Болгарія. У деяких повідомленнях стверджується, що літак перебував у режимі очікування протягом 1 години.

Ось що ми можемо зробити з наших даних. Політ мав тривати 1 годину 48 хвилин. Він тривав 1 годину 57 хвилин. Транспондер літака повідомляв про хорошу якість сигналу GPS від зльоту до посадки», – йдеться у заяві проєкту.

Flightradar24 – це шведський онлайн-сервіс і мобільний застосунок, який дозволяє у реальному часі відстежувати рух літаків у всьому світі.

Працює на основі даних ADS-B транспондерів (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast), які встановлені на більшості сучасних літаків. Вони передають інформацію про швидкість, висоту, місцеперебування та курс. Має мережу понад 40 000 приймачів ADS-B, які збирають сигнал і передають його на сервери Flightradar24.

Раніше у Financial Times та Reuters повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У коментарі виданню Financial Times, яке звернулося за відповіддю на звинувачення, Пєсков коротко заявив: «Ваше твердження некоректне».

Читайте також:

Теги: політ літак Урсула фон дер Ляєн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії, залишився без електронних навігаційних засобів
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання
Вчора, 13:11
Фон дер Ляєн: Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи
Болгарія надала Україні третину зброї від ЄС – фон дер Ляєн
31 серпня, 22:39
Від липня 2024 року авіаційний флот України включає також довгоочікувані F-16
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15
США піднімали винищувачі F-16 через активність російського літака
Винищувачі США перехопили російський літак біля Аляски
28 серпня, 04:48
ВМС США у четвер підтвердили розгортання повітряного командного пункту E-6B, також відомого як «Меркурій»
Літак ядерного командування США здійснив «незвичайний» політ біля Гренландії – Newsweek
24 серпня, 09:52
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
19 серпня, 05:04
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
17 серпня, 15:11
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
17 серпня, 13:57
На бойове завдання виходить екіпаж Як-52. Ззаду сідає стрілець, який з автомата цілить у безпілотник
Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину
7 серпня, 15:44

Політика

Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
52K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
9991
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua