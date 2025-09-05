Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць

Медузи вдруге за місяць порушили роботу французької атомної електростанції

Медузи вдруге за місяць порушили роботу атомної електростанції у Франції. За даними французької енергетичної компанії EDF, інцидент стався на АЕС «Палюель» у Нормандії. Про це повідомив телеканал BBC з посиланням на дані французької національної енергетичної компанії EDF, пише «Главком».

Морські тварини потрапили у фільтри насосної станції, через що виробництво електроенергії скоротилося на 2,4 гігавата. Наразі фахівці працюють над відновленням повноцінної роботи станції.

Зазначається, що загальне виробництво електроенергії на АЕС «Палюель» становить 5,2 гігавата. Через інцидент один із чотирьох реакторів було зупинено, а другий – переведено на знижену потужність.

Нагадаємо, це вже не перший випадок. 11 серпня схожа ситуація сталася на АЕС «Гравелін» на півночі Франції. Тоді також довелося зупинити чотири реактори через величезний рій медуз, що потрапив у системи охолодження. АЕС «Гравелін», розташована між Дюнкерком і Кале, є однією з найбільших у країні.

Раніше повідомлялося, що атомні електростанції (АЕС) Європи змушені скорочувати виробничі потужності через аномальну спеку. Згідно з інформацією видання, червень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Електросистема європейських країн зазнала високого навантаження через різке зростання використання кондиціонерів.