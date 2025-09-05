Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
Медузи стали проблемою для Франції
фото: nypost.com/

Медузи вдруге за місяць порушили роботу французької атомної електростанції

Медузи вдруге за місяць порушили роботу атомної електростанції у Франції. За даними французької енергетичної компанії EDF, інцидент стався на АЕС «Палюель» у Нормандії. Про це повідомив телеканал BBC з посиланням на дані французької національної енергетичної компанії EDF, пише «Главком».

Морські тварини потрапили у фільтри насосної станції, через що виробництво електроенергії скоротилося на 2,4 гігавата. Наразі фахівці працюють над відновленням повноцінної роботи станції.

Зазначається, що загальне виробництво електроенергії на АЕС «Палюель» становить 5,2 гігавата. Через інцидент один із чотирьох реакторів було зупинено, а другий – переведено на знижену потужність.

Нагадаємо, це вже не перший випадок. 11 серпня схожа ситуація сталася на АЕС «Гравелін» на півночі Франції. Тоді також довелося зупинити чотири реактори через величезний рій медуз, що потрапив у системи охолодження. АЕС «Гравелін», розташована між Дюнкерком і Кале, є однією з найбільших у країні.

Раніше повідомлялося, що атомні електростанції (АЕС) Європи змушені скорочувати виробничі потужності через аномальну спеку. Згідно з інформацією видання, червень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Електросистема європейських країн зазнала високого навантаження через різке зростання використання кондиціонерів.

Читайте також:

Теги: Франція АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на півдні Франції вирує вже добу
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08
Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз, наголосив Зеленський
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
9 серпня, 16:32
Інцидент не становив загрози для безпеки станції, персоналу чи довкілля
Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз
11 серпня, 17:32
Рішення про будівництво нових реакторів ще не прийняте
Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію
22 серпня, 08:50
Основною перешкодою для будь-яких гарантій безпеки залишається відсутність перемир'я, яке могло б зафіксувати лінію фронту
Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України
26 серпня, 02:14
Франція готує лікарні до великого європейського конфлікту
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
28 серпня, 08:26
За даними джерел Reuters, може провести переговори з українською делегацією
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
3 вересня, 21:36
Зеленський провів зустріч з Макроном
Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України
3 вересня, 23:08
Макрон зустрів Зеленського
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
Вчора, 12:27

Економіка

Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
Навала медуз паралізувала французьку АЕС: вже вдруге за місяць
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
Син Трампа несподівано став мільярдером
Син Трампа несподівано став мільярдером
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4472
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
3953
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
3669
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
1918
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua