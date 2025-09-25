У Бразилії вибухнув літак із відомим архітектором та двома режисерами

Літак вибухнув поблизу Аквідауана і всі люди на борту загинули

У Бразилії поблизу міста Аквідауана зазнав аварії та вибухнув літак, на борту якого перебували всесвітньо відомий китайський архітектор Концзянь Ю та двоє режисерів – Луїш Ферраш і Рубенс Кріспім-молодший. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Аварія повітряного судна Cessna сталася ввечері 24 вересня. Як повідомляє портал Metropoles, літак із чотирма особами на борту (включно з екіпажем і пасажирами) врізався в землю і вибухнув. Через те, що катастрофа сталася у важкодоступній зоні, робота екстрених служб ускладнена.

Місцева газета Folha de Campo Grande повідомила, що пілот намагався перервати посадку, коли літак втратив висоту та впав, «спричинивши негайний вибух» на землі. Начальник поліції Ана Клаудія Медіна підтвердила загибель чотирьох людей та повідомила, що офіцерів було направлено на віддалене місце аварії для розслідування причин.

Пілот намагався уникнути катастрофи, проте це йому не вдалось

Повідомляється, що Ю та його супутники їхали до маєтку Барра Манса, де бразильський телевізійний гігант Globo знімав одну з найвідоміших мильних опер країни «Пантанал».

Пантанал, що розташований на кордоні між Бразилією, Болівією та Парагваєм, є найбільшим у світі тропічним водно-болотним угіддям і одним із найбільш біорізноманітних регіонів Південної Америки. Тут мешкають сотні видів птахів, риб і ссавців, а також популярним туристичним місцем, відомим такими тваринами, як гіацинтовий ара, ягуар і гігантський мурахоїд.

Серед жертв – архітектор, який працював із Феррашем над фільмом, та документаліст Кріспім-молодший.

Відомий китайський архітектор загинув у авіакатастрофі

62-річний Концзянь Ю здобув світове визнання завдяки розробці концепції «міст-губок». Ідея полягає у протидії повеням та екстремальним погодним умовам шляхом впровадження комплексних систем управління водними ресурсами.

Відомий китайський ландшафтний архітектор нещодавно взяв участь у конференції, організованій Радою архітектури та урбанізму Бразилії у столиці країни, Бразиліа, де він розповів про свою філософію «міста-губки». «Міста повинні утримувати воду, уповільнювати її зростання, приймати воду», – сказав Ю в інтерв'ю в кулуарах заходу.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив «сум і занепокоєння». «У часи зміни клімату Концзянь Ю став світовим еталоном губчастих міст, які поєднують якість життя та захист навколишнього середовища: те, чого ми хочемо – і потребуємо – для майбутнього», – заявив Лула.

Нагадаємо, в аеропорту Калиспелл, розташованому в штаті Монтані, сталося зіткнення двох малих літаків. Інцидент призвів до масштабної пожежі.

До слова, адвокат, що представляє інтереси родин загиблих у недавній авіакатастрофі Air India, висунув нову теорію щодо причин трагедії. За його словами, літак міг впасти через витік води, який призвів до короткого замикання та відключення двигунів. Ця версія суперечить попереднім припущенням, що причиною катастрофи могла бути помилка пілотів.