Чоловік 11 вересня відправив посилку з презервативами на адресу Національної асамблеї Франції, пояснивши, що хотів у такий спосіб висловити обурення парламентськими дискусіями. Про це пише «Главком» із посиланням на franceinfo.fr.

«Рівень Асамблеї з кожними законодавчими виборами все більше падає, зараз ми вже не те що на рівні – ми в канаві», – сказав француз П'єр Гіро, відомий під псевдонімом «П'єро ле Зіго».

Чоловік розповів, що має на увазі бійки між депутатами та взаємні образи, а також незадовільну якість парламентської дискусії, де складні проблеми надмірно спрощуються.

Поки що невідомо, як саме у Національній асамблеї відреагували на пакет із презервативами.

Цей мешканець Лодєва вже не вперше вдається до подібних акцій. Натхнений відомим французьким коміком Колюшем він кілька разів безуспішно балотувався в народні депутати.

У 2016 році «П'єро ле Зіго» влаштував ще одну акцію, під час якої «законсервував останні зітхання соціалізму» в Парижі на вулиці Сольферіно, де розташовувалася колишня штаб-квартира Соціалістичної партії Франції.

Францію охопив один із наймасштабніших страйків. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні залучилося до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози.

Раніше уряд Франції оголосив про масштабну реформу, яка покладе край довічним привілеям для колишніх високопосадовців. Цей крок, ініційований прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню, має на меті продемонструвати солідарність з громадянами та посилити довіру до влади.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни.