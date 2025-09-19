Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
Чоловік розповів, що має на увазі бійки між депутатами та взаємні образи
фото із відкритих джерел

Поки що невідомо, як саме у Національній асамблеї відреагували на пакет із презервативами

Чоловік 11 вересня відправив посилку з презервативами на адресу Національної асамблеї Франції, пояснивши, що хотів у такий спосіб висловити обурення парламентськими дискусіями. Про це пише «Главком» із посиланням на franceinfo.fr.

«Рівень Асамблеї з кожними законодавчими виборами все більше падає, зараз ми вже не те що на рівні – ми в канаві»,  – сказав француз П'єр Гіро, відомий під псевдонімом «П'єро ле Зіго».

Чоловік розповів, що має на увазі бійки між депутатами та взаємні образи, а також незадовільну якість парламентської дискусії, де складні проблеми надмірно спрощуються.

Поки що невідомо, як саме у Національній асамблеї відреагували на пакет із презервативами.

Цей мешканець Лодєва вже не вперше вдається до подібних акцій. Натхнений відомим французьким коміком Колюшем він кілька разів безуспішно балотувався в народні депутати.

У 2016 році «П'єро ле Зіго» влаштував ще одну акцію, під час якої «законсервував останні зітхання соціалізму» в Парижі на вулиці Сольферіно, де розташовувалася колишня штаб-квартира Соціалістичної партії Франції.

Францію охопив один із наймасштабніших страйків. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні залучилося до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози. 

Раніше уряд Франції оголосив про масштабну реформу, яка покладе край довічним привілеям для колишніх високопосадовців. Цей крок, ініційований прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню, має на меті продемонструвати солідарність з громадянами та посилити довіру до влади. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відмовився від ідеї скорочення державних свят і шукає інші способи стабілізувати бюджет. Він стикається зі складним завданням переконати роздрібнений парламент відновити державні фінанси, особливо після того, як агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг країни.

Читайте також:

Теги: бюджет Франція партії фінанси чоловік парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це нормально. Почитайте книжки з політтехнології». Як працюють партії, що приховують свої гроші?
«Це нормально. Почитайте книжки з політтехнології». Як працюють партії, що приховують свої гроші? Партійне будівництво
28 серпня, 14:00
Еммануель Макрон закликав європейців «не бути наївними»
Макрон назвав Путіна «людожером» і дав пораду європейцям
19 серпня, 20:43
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
Напис вже видалено
У Франції на меморіалі Голокосту вишкрябали напис «Свободу Газі»
1 вересня, 04:58
Головні новини ночі проти 2 вересня
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
2 вересня, 05:43
За словами президента, Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес
Гарантії безпеки на землі, морі та повітрі. Зеленський розповів деталі зустрічі «коаліції охочих»
4 вересня, 16:29
Лекорню, який замінив на посаді Франсуа Байру, наголосив, що ситуація у Франції потребує негайних змін
Новий прем’єр Франції шукає варіанти, як врятувати бюджет без скорочення свят
14 вересня, 04:03
Законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру
Уряд Франції відправлено у відставку
8 вересня, 20:20
Японська політична партія призначить лідером ШІ
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект
17 вересня, 14:32

Соціум

У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
Нестача ліків у ЄС досягла рекорду
Нестача ліків у ЄС досягла рекорду
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua