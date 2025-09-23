Швеція пригрозила збивати російські літаки

У Швеції діє урядова постанова, яка дозволяє застосовувати зброю проти порушників повітряного простору без попередження

Міноборони наголосило, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна «має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили».

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою шведські збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень. «У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції) уряд дав збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю – з попередженням або без нього», – каже він.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Швеція оприлюднила фотографії російських літаків. Повідомлялося, що російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «безпідставними заяви про порушення російськими літаками повітряного простору країн Європи».

До слова, президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».