Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція пригрозила збивати російські літаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Швеція пригрозила збивати російські літаки
У Швеції діє урядова постанова, яка дозволяє застосовувати зброю проти порушників повітряного простору без попередження
фото: Reuters

Міноборони наголосило, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aftonbladet.

Очільник оборонного відомства наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Відтак, країна «має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили».

Йонсон пояснив, що згідно з урядовою постановою шведські збройні сили мають інструкції щодо дій у разі порушень. «У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції) уряд дав збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю – з попередженням або без нього», – каже він.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Швеція оприлюднила фотографії російських літаків. Повідомлялося, що російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «безпідставними заяви про порушення російськими літаками повітряного простору країн Європи».

До слова, президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Читайте також:

Теги: Швеція літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські літаки порушили повітряний простір Естонії
Російські літаки над Естонією проігнорували сигнали НАТО – АР
21 вересня, 06:26
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
20 вересня, 01:11
Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком
Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом над Нью-Йорком – Bloomberg
18 вересня, 00:29
Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
11 вересня, 10:54
Владислав Косиняк-Камиш зробив заяву про допомогу Польщі від партнерів
Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО
10 вересня, 21:59
Літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії, залишився без електронних навігаційних засобів
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання
1 вересня, 13:11
Врятований експериментальний Ту-22М став єдиним збереженим свідком ядерної епохи авіації України
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
26 серпня, 21:18
У неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні
Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
24 серпня, 20:58

Політика

Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Швеція пригрозила збивати російські літаки
Швеція пригрозила збивати російські літаки
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua