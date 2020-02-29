Коронавірус у Франції: українським туристам дали поради, як вберегтися



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Українцям, які перебувають у Франції, в разі виникнення застуди необхідно обмежити пересування і звертатися до медустанов

Посольство України у Франції рекомендує українським громадянам, які перебувають у Франції або мають намір її відвідати, в разі підвищеної температури або симптомів застуди обмежити свої пересування і звертатися до медустанов.

«У разі виявлення підвищеної температури і симптомів застуди під час перебування у Франції, рекомендуємо громадянам України обмежити пересування і невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15. Інформаційна допомога стосовно коронавірусу надається телефоном «гарячої лінії» 0800 130 000 (дзвінок безкоштовний)», - йдеться в повідомленні МЗС.

У зв'язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19, українцям, які належать до найбільш вразливих категорій (похилого віку та тих, що мають хронічні захворювання) рекомендують уникати регіонів Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів із хворими, не відвідувати масові заходи, користуватися захисними масками в місцях скупчення людей і дотримуватися особистої гігієни.

Також українцям рекомендують зареєструватися в системі «Друг» за посиланням http://friend.mfa.gov.ua

«У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю, українцям рекомендують невідкладно звертатися в посольство України у Франції за тел .: + 33-143-06-07-37, електронною поштою: [email protected] або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]», - підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.