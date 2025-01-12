Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балона
фото з відкритих джерел

Обігрівач спричинив загибель шістьох людей у кафе в Чехії

Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. Про це повідомляє Reuters.

Крім того восьмеро людей отримали поранення. Ще 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.

Попередньо відомо, що міг вибухнути балон з пропан-бутаном. За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу.

Під час вибуху в ресторані перебувало близько 20 гостей. Один з них опинився в пастці у ванній кімнаті, проте його врятували.

Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня у місті Уральськ у Казахстані стався вибух у кафе. Унаслідок цього будівля повністю обрушилася.

За попередніми даними, у двоповерховій будівлі кафе RIZYQ внаслідок вибуху газо-повітряної суміші стався обвал будівлі на площі 110 кв. м. Пожежа спалахнула на площі 25 кв. м.

Після ліквідації пожежі рятувальники приступили до розбору завалів, під час було виявлено тіла двох загиблих.

Читайте також:

Теги: вибух Чехія ресторан пожежа рятувальники поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На такий крок молдовська сторона пішла після того, як 7 січня в аеропорту Кишинева при перевірці вантажних посилок прикордонна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій
Молдова посилила перевірку поштових відправлень і вантажів з України
10 сiчня, 22:55
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
СБУ затримала російських агентів, які підірвали залізничну колію перед потягом
8 сiчня, 10:21
У столиці працюють Сили ППО
У Києві прогриміли вибухи, після яких спалахнула пожежа
1 сiчня, 07:16
Протягом дня російські загарбники загалом здійснили 169 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області
Є жертва та руйнування: ОВА повідомила про наслідки обстрілів на Сумщині
27 грудня, 2024, 04:54
У російській Пермі загорілося відділення банку
У Пермі пролунав вибух у відділенні банку: спалахнула пожежа (відео)
23 грудня, 2024, 20:46
У приміщенні банку від вибуху вилетіли двері
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні банку
21 грудня, 2024, 17:37
У Волгограді пролунало два вибухи
У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)
19 грудня, 2024, 21:28
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу
У Дніпрі затримано підозрюваного в теракті
14 грудня, 2024, 21:53
Від кафе лишилися лише руїни
У Казахстані вибух вщент зруйнував кафе, є жертви (фото, відео)
4 сiчня, 2024, 07:32

Соціум

У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
55K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
40K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
20K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Новини

Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua