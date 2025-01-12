У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Обігрівач спричинив загибель шістьох людей у кафе в Чехії

Шестеро людей загинули в результаті вибуху у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. Про це повідомляє Reuters.

Крім того восьмеро людей отримали поранення. Ще 30 людей були евакуйовані з ресторану та навколишніх будівель.

Попередньо відомо, що міг вибухнути балон з пропан-бутаном. За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу.

Під час вибуху в ресторані перебувало близько 20 гостей. Один з них опинився в пастці у ванній кімнаті, проте його врятували.

Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня у місті Уральськ у Казахстані стався вибух у кафе. Унаслідок цього будівля повністю обрушилася.

За попередніми даними, у двоповерховій будівлі кафе RIZYQ внаслідок вибуху газо-повітряної суміші стався обвал будівлі на площі 110 кв. м. Пожежа спалахнула на площі 25 кв. м.

Після ліквідації пожежі рятувальники приступили до розбору завалів, під час було виявлено тіла двох загиблих.