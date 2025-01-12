У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
Кораблі РФ досі не отримали дозвіл зайти у порт Тартус
Ще один російський корабель зіткнувся з проблемою. У судна «Александр Отраковский» поблизу берегів Сирії протікають баки з пальним. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
«Держава-агресор Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації. Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити», – йдеться в повідомленні.
У розвідці нагадали, що з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми – дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.
9 січня 2025 року російський контр-адмірал Валерія Варфоломєєв здійснив чергову безуспішну спробу домовитись, проте його не допустили до переговорів.
У результаті суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ «Іван Грєн» та «Алєксандр Отраковскій» перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.
«На «Отраковскому» виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним», – повідомили в розвідці.
Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини.
У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а у деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.
Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.
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