Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми
фото з відкритих джерел

Кораблі РФ досі не отримали дозвіл зайти у порт Тартус

Ще один російський корабель зіткнувся з проблемою. У судна «Александр Отраковский» поблизу берегів Сирії протікають баки з пальним. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Держава-агресор Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації. Усі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити», – йдеться в повідомленні.

У розвідці нагадали, що з евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми – дозвіл кораблям РФ зайти у порт Тартус досі відсутній.

9 січня 2025 року російський контр-адмірал Валерія Варфоломєєв здійснив чергову безуспішну спробу домовитись, проте його не допустили до переговорів.

У результаті суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі РФ «Іван Грєн» та «Алєксандр Отраковскій» перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус.

«На «Отраковскому» виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним», – повідомили в розвідці.

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери – «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи та військові говорять, що вже цього місяця пляма може дістатися узбережжя Одещини та Миколаївщини.

У Чорне море потрапив мазут, внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці. Вже найближчими тижнями, а у деяких випадках навіть днями мазут може дістатися до узбережжя Одещини. Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Також стало відомо, що спеціалісти не зможуть ліквідувати забруднення, поки воно не дістанеться суші.

Читайте також:

Теги: корабель Сирія росія море пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Починаючи з 24 лютого 2022 року Сили оборони знищили або пошкодили 25% Чорноморського флоту РФ
Росія відмовилася ремонтувати свої кораблі у Криму
8 сiчня, 12:51
Судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту РФ
Партизани знайшли завод із ремонту кораблів РФ у Криму
29 грудня, 2024, 10:45
Гелікоптер Бундесверу
У Балтійському морі російський корабель обстріляв німецький гелікоптер
4 грудня, 2024, 16:42
Міністерство оборони Камбоджі заявило, що візит американців спрямований на «зміцнення та розширення дружби»
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
16 грудня, 2024, 17:31
Неподалік Португалії є сотні затонулих кораблів із скарбами
Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії
25 грудня, 2024, 13:25
Супутникові знімки за 3 грудня свідчать про те, що всі кораблі, які Росія дислокувала в Тартусі, звідти зникли
Чому РФ виводить свої кораблі з морської бази Тартус в Сирії: аналіз ISW
4 грудня, 2024, 06:32
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
27 листопада, 2024, 23:32
У Севастополі вибухнуло авто з російським військовим.
Підрив керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту: РФ затримала «підозрюваних»
19 листопада, 2024, 11:31
Внаслідок вибуху окупанту відірвало ноги, він помер від втрати крові
СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту – джерела
13 листопада, 2024, 12:25

Соціум

Партизани виявили секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході
Партизани виявили секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході
У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
У російського корабля поблизу Сирії протікають баки з пальним
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих
Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
55K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
41K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
20K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Новини

Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua