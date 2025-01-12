Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)

За останні 24 години вогонь поширився ще на 400 га

Внаслідок пожежі в Каліфорнії вже загинули 16 людей

Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за останні 24 години вогонь поширився ще на 400 га.

Вогонь пошкодив або знищив понад 12 000 будівель. 16 людей загинули, ще щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

Очікується, що кількість загиблих зросте, коли пожежники зможуть проводити обшуки по домівках.

Вогонь знищив цілі околиці, залишивши тліючі руїни того, що раніше було будинками та майном людей.

Національна метеорологічна служба попередила про посилення вітру.

Зараз близько 50 000 споживачів залишаються без світла.

Раніше повідомлялося, що Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.

Президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.