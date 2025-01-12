Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
Пасажирський літак Jeju Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся
фото з відкритих джерел

Фахівці завершили розшифровку «чорних скриньок» літака Jeju Air, що зазнав краху в Південній Кореї

Дані польоту та реєстратори голосу в кабіні літака Jeju Air припинили запис приблизно за чотири хвилини до того, як літак розбився в міжнародному аеропорту Муана Південної Кореї. Про це пише Reuters.

Записи «чорних скриньок» спочатку проаналізували у Південній Кореї, а коли виявили відсутність даних, їх надіслали до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США.

Зазначається, що пілоти перед катастрофою повідомили про зіткнення з птахами та оголосили про надзвичайну ситуацію. За дві хвилини до цього диспетчери попереджали про підвищену активність птахів у районі. Записи з інформацією про політ та голоси в кабіні літака припинилися за чотири хвилини до падіння.

Колишній слідчий Міністерства транспорту сказав, що виявлення відсутніх даних у вирішальних останніх хвилинах перед катастрофою літака «було несподіванкою». Він припускає, що все живлення, включно з резервним, могло бути відключено, що буває рідко.

Міністерство також повідомило, що інші наявні дані будуть використані в розслідуванні, щоб забезпечити прозорість розслідування та надання інформації сім’ям жертв.

Деякі члени сімей жертв заявили, що Міністерство транспорту не повинно брати на себе ініціативу в розслідуванні та що воно має залучати незалежних експертів, зокрема тих, кого рекомендували сім'ї.а

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся. 

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

Читайте також:

Теги: авіакатастрофа авіарейс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алієв розкритикував розмиті вибачення Путіна за авіакатастрофу
Після збитого літака Азербайджан посилив тиск на РФ: що чекати далі?
31 грудня, 2024, 09:59
Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
29 грудня, 2024, 18:40
Іноземні експерти розпочнуть роботу вже 28 грудня
Експерти з Туреччини приєднаються до розслідування авіакатастрофи в Казахстані
28 грудня, 2024, 01:53
Неважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, літаку було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані
Азербайджан заявив, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета
26 грудня, 2024, 15:36
Росія атакує дешевими дронами, а чому Україна не відповідає симетрично?
Чому у Росії працюють аеропорти?
26 грудня, 2024, 14:23
Місце авіакатастрофи літака Embraer, який летів з Баку до Грозного
Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних
25 грудня, 2024, 10:15
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
29 грудня, 2024, 10:15
Авіаційні експерти зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі
Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
29 грудня, 2024, 19:53
На місці події тривають рятувальні роботи
У Південній Кореї під час приземлення розбився літак зі 181 людиною на борту
29 грудня, 2024, 04:18

Соціум

Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Вогонь не вщухає, знищено понад 12 тис. будівель: жахливі кадри з Лос-Анджелеса (фото, відео)
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
У Британії відкривається перша кімната для вживання заборонених наркотиків: навіщо
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає працівників однієї професії
У Польщі через відтік українських біженців гостро не вистачає працівників однієї професії
Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова
Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є одна умова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
48K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
36K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
20K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках

Новини

Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Одещині прикордонники зупинили авто «забите» ухилянтами
Вчора, 15:01
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Вчора, 06:00
«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч
Вчора, 05:45

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua