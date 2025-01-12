Авіакатастрофа в Південній Кореї: що показали «чорні скриньки»

Пасажирський літак Jeju Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся

Фахівці завершили розшифровку «чорних скриньок» літака Jeju Air, що зазнав краху в Південній Кореї

Дані польоту та реєстратори голосу в кабіні літака Jeju Air припинили запис приблизно за чотири хвилини до того, як літак розбився в міжнародному аеропорту Муана Південної Кореї. Про це пише Reuters.

Записи «чорних скриньок» спочатку проаналізували у Південній Кореї, а коли виявили відсутність даних, їх надіслали до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США.

Зазначається, що пілоти перед катастрофою повідомили про зіткнення з птахами та оголосили про надзвичайну ситуацію. За дві хвилини до цього диспетчери попереджали про підвищену активність птахів у районі. Записи з інформацією про політ та голоси в кабіні літака припинилися за чотири хвилини до падіння.

Колишній слідчий Міністерства транспорту сказав, що виявлення відсутніх даних у вирішальних останніх хвилинах перед катастрофою літака «було несподіванкою». Він припускає, що все живлення, включно з резервним, могло бути відключено, що буває рідко.

Міністерство також повідомило, що інші наявні дані будуть використані в розслідуванні, щоб забезпечити прозорість розслідування та надання інформації сім’ям жертв.

Деякі члени сімей жертв заявили, що Міністерство транспорту не повинно брати на себе ініціативу в розслідуванні та що воно має залучати незалежних експертів, зокрема тих, кого рекомендували сім'ї.а

Нагадаємо, пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.