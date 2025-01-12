Партизани виявили секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході

Секретний об’єкт міноборони РФ знаходиться в містечку Фокіно у Приморському Краї

Партизанський рух «Атеш» розвідав секретну частину міністерства оборони країни-агресора РФ, яка знаходиться на Далекому Сході. Про це повідомив рух у Telegram.

Зазначається, що агент «Атеш» провів розвідку на секретному об'єкті міноборони РФ, розташованому в містечку Фокіно, Приморського Краю. Згідно з документами, до яких агент отримав доступ, це в/ч №36199, яка входить до переліку засекречених.

«Ця військова частина входить до 12 Головного управління (ядерне забезпечення) МО РФ. Окупанти намагаються приховати діяльність цього об'єкта і поширюють легенду, що там розташована в/ч №73750, але за фактом це не так. З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність – це вказує на те, що в/ч працює в інтересах Тихоокеанського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.