Міжнародний скандал у Грузії: спецслужби стежили за дипломатами та священниками

ЗМІ з'ясували, що спецслужби Грузії вели таємне стеження за ізраїльським послом в Тбілісі

У мережу виклали тисячі файлів з аудіозаписами таємного прослуховування

Спецслужби Грузії вели таємне стеження за ізраїльським послом в Тбілісі, а також за співробітниками дипломатичного представництва. Подробиці скандалу стали відомі виданню Ynet в п'ятницю, 24 вересня.

Сам скандал вибухнув 13 вересня, коли в мережу виклали тисячі файлів з аудіозаписами таємного прослуховування грузинських священнослужителів – всього близько 100 представників духовенства. Серед записів, зроблених в 2013-2021 роках (ймовірно Службою держбезпеки Грузії), є і документи, які стосуються співробітників дипломатичних місій, акредитованих в Грузії. У тому числі Ізраїлю, США та Німеччини.

В основному записані розмови стосувалися розмов дипломатів з грузинськими священнослужителями, або їх обговорення питань, пов'язаних з патріархією.

«У змісті розмов немає нічого особливого, але важливо, що прослуховувалися всі співробітники дипломатичних служб», – повідомляла в зв'язку з цим телекомпанія «Мтаварі».

В Ізраїлі вважають, що злив був приурочений до призначених на 2 жовтня виборів до мерії Тбілісі. Вважається, що від результату цих виборів багато в чому буде залежати загальний розклад політичних сил в країні.

Злив записів викликав серйозне занепокоєння у керівництва Грузії. Розслідуванням витоку зайнялася генеральна прокуратура, а в ЗМІ сперечаються, чи припустимо прослуховувати іноземних дипломатів, якщо це потрібно для безпеки країни.

За даними, наявними в Ізраїлі, серед аудіозаписів, злитих в мережу, знаходяться приватні розмови іноземних дипломатів, акредитованих в Грузії, в тому числі ізраїльського посла. Серед іншого там опинилися записи переговорів посла Євросоюзу Грузії з дипломатами США, додає vesty.co.il.

З розмов ізраїльського посла в мережу потрапили його бесіди з главою мін'юсту Грузії, главою патріархату і високопоставленими священнослужителями в січні 2021 року.

Тоді ізраїльський посол Ран Гідор на всіх рівнях закликав засудити антисемітські виступи високопоставлених священнослужителів Грузинської православної церкви. Зокрема, як повідомляли «Новини-Грузії», у своїй проповіді 20 грудня 2020 єпископ Кутаїсько-Гаенатскої єпархії і глава освітнього центру патріархії Грузії Іоанн Гамрекелі описав єврейський народ як «рід невірних» і «гонителів християн».

Через кілька днів диякон Троїцького собору в Кутаїсі Іліа Каркадзе попередив про «сіоністські угрупованнях» на стороні «недобрих сил». Він також припустив, що єврейський народ «контролює всю банківську систему».

«Як посол Ізраїлю і як син єврея, котрий пережив Голокост, я закликаю грузинський уряд голосно і чітко засудити ці ненависні антисемітські виступи», – сказав тоді посол. Незабаром лідери церкви публічно засудили антисемітські висловлювання.

Також нагадується, що ізраїльський посол Ран Гідор викликав невдоволення грузинської влади, коли публічно засудив арешт лідера опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії.

Посольство Ізраїлю в Грузії від коментарів відмовилося. В офісі МЗС Ізраїлю заявили, що питання розслідується. Інцидент обговорювався в Брюсселі. Представники Грузії заявили, що не мали наміру порушувати Віденську конвенцію, однак до їхніх аргументів в ЄС поставилися скептично.

До слова, Україна екстрадувала в Грузію ексначальника військової поліції Саакашвілі.