У головному храмі РПЦ відбудеться концерт музичних хітів СРСР

В стінах московської святині прозвучать відомі хіти часів СРСР

У московському храмі Христа Спасителя відбудеться концерт «Хіт-парад СРСР». Відповідну афішу заходу знайшли користувачі соцмереж.

«Музика залишається з нами назавжди, минаючи простір і незалежно від модних віянь. Композиціям родом із СРСР властивий особливий шарм. Згадайте пісні Едуарда Хіля, Едіти П'єхи, Мусліма Магомаєва, Йосипа Кобзона та інших артистів естради! Вони мелодійні, ніби виходять від щирого серця, щиро романтичні і завзято веселі. Цього вечора для вас прозвучать найкращі хіти минулої епохи у виконанні учасників арт-проектів «ТенорА XXI століття» та «Vegas», – зазначається на сайті події.

Відомо, що місце проведення концерту – Зала церковних соборів – входить до комплексу храму Христа Спасителя. Зала прикрашена фресками та мозаїчними панно. Особливою прикрасою майданчика вважають центральну композицію, яка присвячена знаменній події з Нового Завіту: сходу Святого Духа на апостолів.

Нагадаємо, напередодні РПЦ зібрала термінове засідання церкви.