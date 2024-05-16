У Греції засудили двох туристів-українців, які вирішили привітати дівчат із Великоднем

Чоловіки намагалися переконати суд, що вони обіймали неповнолітніх, щоб сказати «Христос Воскрес»

Суд міста Салоніки, що в Греції, виніс вирок двом громадянам України за сексуальні домагання до неповнолітніх дівчат у ніч з Великої суботи на Великдень. Один з них пояснив, що хотів привітати дівчат зі святом, як це нібито роблять в Україні. Про це пишуть видання Proto Thema, Kathimerini та Lifo.

За даними слідства, двоє українських туристів 26 і 42 років чіплялися до трьох дівчат віком від 12 до 14 років неподалік від Нового залізничного вокзалу.

Як розповіли дівчата, вони йшли тротуаром, коли до них підійшли двоє незнайомців з чарками у руках та заговорили незрозумілою для них мовою, а далі стали обмацувати. Зокрема, чоловіки торкалися спини та грудей неповнолітніх перехожих.

У своїх вибаченнях двоє українців, які приїхали до Греції на Великодні свята, пояснили подію непорозумінням і намагалися переконати суд, що вони обіймали неповнолітніх, щоб сказати «Христос Воскрес» і привітати зі святом Світлого Христового Воскресіння.

«Ми вийшли на вулицю, щоб відсвяткувати Воскресіння Христове і сказати один одному «Христос Воскрес!» (…) Ми з багатьма людьми так само віталися, обіймалися з іншими», – розповів один із чоловіків.

Інший чоловік підтвердив слова свого друга, покликавшись нібито на таку традицію в Україні. Також він заперечив, що дівчат хапали за груди чи за спину.

Зрештою, суд визнав чоловіків винними у непристойному нападі за відсутності пом’якшувальних обставин, призначивши покарання у вигляді одного року позбавлення волі, а втім, відстрочив його на три роки.

Нагадаємо, чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні маленьких доньок, постане перед судом.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру мешканці Кам'янського за сексуальне насильство та виготовлення порнографії за участі її 8-річного сина.

До слова, Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.