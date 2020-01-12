Влада Ірану обговорить з Україною розмір компенсацій родичам жертв авіакатастрофи



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Дві держави мають усе врегулювати у двосторонньому порядку

Розмір компенсацій родинам жертв авіакатастрофи пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України» залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном та Україною.

Про це повідомляє агенція IRNA.

«Розмір компенсацій родинам жертв катастрофи українського літака залежатиме від врегулювання між Іраном та Україною», – заявив представник Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайефар.

За його словами, зазвичай страховики сплачують компенсацію у таких випадках, але беручи до уваги той факт, що аварія не була типовою, дві держави мають усе врегулювати у двосторонньому порядку.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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