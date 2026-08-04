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У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч
В'язниця має п'ять радіальних крил, що відходять від центрального командного пункту
Фото: Курорти Хосіно

Колишня в'язниця Нара після майже семирічної реконструкції стала готелем на 48 номерів зі збереженими історичними інтер'єрами

У Японії колишню в'язницю Нара, збудовану у 1908 році, після майже семи років реконструкції відкрили як розкішний готель Hoshinoya Nara Prison Hotel. Вартість проживання починається від $245 за ніч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Будівлю в'язниці, яка у 2017 році отримала статус культурної пам'ятки, переобладнала курортна компанія Hoshino Resorts. Комплекс налічує 48 номерів, створених шляхом об'єднання колишніх тюремних камер, а також музей, присвячений історії в'язниці.

За словами генерального менеджера готелю Масаї Какегави, новий заклад уже став популярним серед іноземних туристів.

«З моменту відкриття готель користується особливою популярністю серед іноземних гостей та мандрівників, які цікавляться архітектурою, історією та культурою», – сказав він.

У готелі облаштували три категорії номерів. Найбільший із них – 11-Cell Deluxe – має вітальню та гардеробну. Мінімальна вартість проживання становить $245 за ніч, однак ціна змінюється залежно від сезону.

Багато оригінальних рис в'язниці збереглися
Багато оригінальних рис в'язниці збереглися
Фото: Курорт Хосіно

Під час реконструкції архітектори зберегли значну частину історичних елементів будівлі, зокрема цегляні стіни ручної роботи, стельові молдинги, зелені двері камер, вентиляційні люки та оглядові щілини.

Какегава зазначив, що найбільшим викликом було поєднати історичну автентичність із комфортом сучасного готелю.

«Замість того, щоб приховувати його минуле, ми хотіли, щоб гості фізично відчували цю історію, пересуваючись простором», – наголосив менеджер.

Нагадаємо, в'язницю Нара закрили у 2017 році, після чого будівлю визнали важливою культурною пам'яткою Японії. Після майже семи років реконструкції історичний комплекс відкрили як розкішний готель Hoshinoya Nara Prison Hotel. Колишня в'язниця також слугувала місцем зйомок другого сезону японського серіалу Netflix «Аліса в Прикордонні».

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Теги: Японія туризм музей готель

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