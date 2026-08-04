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Російський окупант розстріляв трьох літніх мешканців Севастополя

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський окупант розстріляв трьох літніх мешканців Севастополя
Інцидент стався у селі Хмельницьке, що входить до складу тимчасово окупованого Севастополя
фото: росЗМІ

Після стрілянини загинули троє цивільних та один військовослужбовець РФ, ще четверо людей дістали поранення

В окупованому Севастополі російський військовослужбовець відкрив вогонь по співслужбовцях і мирних жителях. Унаслідок стрілянини загинули троє цивільних та один військовий, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на призначеного Росією «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Інцидент стався у селі Хмельницьке, що входить до складу тимчасово окупованого Севастополя. Спочатку військовий відкрив вогонь по своїх співслужбовцях. Унаслідок стрілянини один окупант загинув, ще один дістав поранення.

Після цього нападник почав стріляти по цивільних. За інформацією Развожаєва, загинули троє мирних жителів – двоє чоловіків віком 71 та 59 років, а також 64-річна жінка. Ще троє цивільних отримали поранення. Після стрілянини нападника затримали. Причини його дій та інші обставини інциденту наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви стався вибух, після якого спалахнула пожежа. За попередніми даними, загинули троє людей – жінка, яка принесла вибуховий пристрій, охоронець закладу та один із відвідувачів. Ще щонайменше 21 людина зазнала поранень.

Російські ЗМІ повідомляють, що слідство розглядає версію, за якою саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками, було приведено в дію дистанційно, а жінка, яка його принесла, могла не знати про його вміст. Пізніше російські видання «Важные истории» та «Новая газета» повідомили, що ймовірною ціллю вибуху міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Теги: Крим росія окупанти

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