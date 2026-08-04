Житло чи виплати? Ірландія поставила частину українців перед вибором

Нові правила можуть змусити частину українців з інвалідністю відмовитися від фінансової допомоги, аби зберегти державне житло

Частина українців, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, може опинитися перед вибором між державним житлом і соціальними виплатами. Про можливі наслідки запланованих змін уряд країни попередили понад 100 громадських організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTE.

Йдеться насамперед про українців з інвалідністю, які користуються державним житлом у межах програми тимчасового захисту. Коаліція зі 121 громадської організації заявила, що нові правила можуть поставити цю категорію людей перед вибором – зберегти житло або фінансову підтримку.

За даними Форуму громадянського суспільства України, одночасне скасування державного забезпечення житлом і скорочення виплат громадянам, які приймають українських біженців, стане «вкрай руйнівним, контрпродуктивним і повторно травмуючим» для людей, які вже постраждали від війни.

Найбільше занепокоєння викликають можливі зміни щодо допомоги Disability Allowance. За інформацією організацій, окремих українців можуть змусити офіційно відмовитися від цієї виплати, щоб зберегти право на проживання у державному житлі.

Також, за словами представників коаліції, мешканцям повідомляли, що отримання окремих соціальних виплат можуть враховувати під час визначення права на подальше проживання. Водночас іншим пояснювали, що саме перебування у державному житлі може вплинути на можливість отримувати такі виплати.

У зверненні також зазначається, що українців, яким залишать державне житло, можуть переселити до інших регіонів Ірландії. Це може позбавити їх доступу до звичних медичних послуг, сервісів для людей з інвалідністю та вже сформованих мереж підтримки.

Окрему стурбованість викликає ризик розділення родин. Якщо людині з інвалідністю дозволять залишитися у державному житлі, а її близьких, які забезпечують щоденний догляд, змусять виїхати, це може призвести до «суттєвого порушення неформальних механізмів догляду», наголошують громадські організації.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила дію режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас ЄС затвердив нові вимоги для військовозобов'язаних громадян України, які вперше оформлюватимуть цей статус у країнах Євросоюзу. Новоприбулі українці повинні будуть підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку.