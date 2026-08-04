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FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС
Кремль розширює тіньовий флот, щоб зберегти експорт газу
фото: Financial Times

Москва поповнила тіньовий флот десятками суден, щоб зберегти експорт скрапленого газу після запланованого посилення європейських санкцій

Росія скупила вживані газовози та поповнила власний «тіньовий» флот напередодні нового етапу санкцій Європейського Союзу, які мали обмежити експорт російського скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними компанії Windward, яка спеціалізувалася на аналізі морських перевезень, лише за останні шість місяців щонайменше вісім уживаних танкерів для СПГ змінили власників, після чого їх використали для транспортування російського газу. Загальна кількість «тіньових» газовозів Росії сягнула 25 суден, серед яких опинилися й два нові танкери, побудовані на російській судноверфі «Звезда».

Як зазначило видання, розширення цього флоту мало допомогти Москві зберегти поставки СПГ після набуття чинності жорсткішими європейськими санкціями. За оцінками експертів, Кремль повторив схему, яку вже використовував для експорту нафти в обхід західних обмежень.

Дослідниця New Energy Advancement Hub Ірина Миронова заявила, що аналогічні механізми раніше застосовували Іран і Венесуела, однак Росія стала першою державою з настільки розвиненою газовою галуззю, яка зіткнулася з подібними санкціями.

Financial Times також повідомила, що чотири нещодавно придбані газовози перевозили вантажі із підсанкційного проєкту «Арктик СПГ-2». Усі вони перейшли під російський прапор і отримали нові назви – Kosmos, Orion, Merkuriy та Luch.

Паралельно Росія побудувала перші два власні газовози на суднобудівному комплексі «Звезда». Перше судно Aleksey Kosygin уже перевозило вантажі з «Арктик СПГ-2», тоді як друге – Konstantin Posiet – офіційно представили цього місяця.

Водночас експерти звернули увагу, що створення повноцінного флоту газовозів значно складніше, ніж нафтових танкерів. Будівництво одного такого судна коштувало близько 300 млн доларів, а для його експлуатації були потрібні високотехнологічні системи охолодження та спеціалізовані судна льодового класу.

Додатковою проблемою для Москви стало припинення співпраці з французькою компанією GTT, яка після запровадження санкцій ЄС у 2023 році призупинила виконання всіх російських контрактів. Саме ця компанія майже монополізувала виробництво систем зберігання скрапленого природного газу.

Нагадаємо, раніше італійські військові в межах морської операції ЄС IRINI оглянули танкер Toa Payoh, який, за даними Рима, належав до підсанкційного тіньового флоту Росії. Судно перевірили після зміни прапора на камерунський під час переходу Середземним морем.

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Теги: флот РФ газ росія санкції

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