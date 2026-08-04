Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї

Хімікати потрапили до річки після удару по складу Wildberries

Російська влада визнала потрапляння побутової хімії до річки після удару по складському комплексу

У Московській області після атаки безпілотників на складський комплекс «Південні ворота», де розташовувався склад Wildberries, до річки Гнилуша потрапили хімічні речовини. Місцеві жителі заявляють про масштабне забруднення водойм і масову загибель риби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами мешканців Домодєдовського та Раменського округів, у водоймах з'явилися густа піна, масляниста плівка та різкий запах хімії. Люди публікують фотографії мертвої риби та закликають владу не замовчувати ситуацію, називаючи її «справжньою екологічною катастрофою».

Повідомлення про забруднення почали з'являтися ще 25 липня – через кілька днів після удару по складу Wildberries, який стався 20 липня. Спочатку місцева адміністрація повідомляла лише про роботи з ліквідації наслідків.

Згодом адміністрація Краснопутьського адміністративного округу пояснила, що після атаки зливові очисні споруди складського комплексу не впоралися з великим обсягом поверхневих стоків. Унаслідок цього мийні та побутові хімічні засоби зі складу компанії «Грасс-МО» потрапили до річки Гнилуша.

За інформацією російських джерел, забруднення поширилося від невеликого струмка до річки Гнилуша та водойм поблизу сіл Міхеєво, Степанчиково і Кутузово. Жителі також повідомляють, що екологічні наслідки вже відчули й в інших населених пунктах нижче за течією.

За даними місцевої влади, із водойм уже вивезли та спалили близько 15 тонн загиблої риби. Попри це, вона продовжує спливати на поверхню. Мешканцям кількох сіл рекомендували тимчасово не використовувати воду з колодязів і вуличних колонок, а натомість організували підвезення питної води.

Водночас жителі сумніваються у якості привезеної води та вимагають від влади повністю оприлюднити інформацію про масштаби забруднення. Керівництво індустріального парку «Південні ворота» ситуацію наразі не коментувало.

Нагадаємо, що у ніч на 4 серпня безпілотники атакували складські об'єкти у Ленінградській та Московській областях Росії. Сили безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ураження логістичного комплексу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області.