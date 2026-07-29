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Японію сколихнули понад 100 афтершоків після землетрусу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Японію сколихнули понад 100 афтершоків після землетрусу
Японія опинилася під загрозою нових сильних землетрусів
фото: NHK

Поки рятувальники шукають людей під завалами, сейсмологи попередили про ризик нових сильних поштовхів найближчими днями

Південно-західний регіон Японії продовжує потерпати від наслідків потужного землетрусу магнітудою 7,1, який стався 28 липня. Після основного удару в країні вже зафіксували понад 100 афтершоків, а влада попереджає про високу ймовірність нових сильних поштовхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Найбільше постраждала префектура Кумамото на острові Кюсю. За останніми даними, внаслідок стихії загинули щонайменше 13 людей, ще троє вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники продовжують працювати в умовах сильної спеки, розбираючи завали на території паперової фабрики та торговельного центру. Повідомляється, що менш ніж за годину після землетрусу в торговельному центрі стався вибух, що ускладнив пошуково-рятувальну операцію.

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що пошук людей під завалами залишається головним пріоритетом.

«Порятунок людей, які опинилися під завалами, – це справжня гонка з часом», – наголосила вона.
Тисячі мешканців були евакуйовані до спеціально облаштованих центрів. У багатьох населених пунктах досі відсутнє електропостачання, а також зафіксовано пошкодження автомобільних доріг, мостів і житлових будівель.

Японське метеорологічне агентство (JMA) закликало жителів не втрачати пильності через ризик нових землетрусів.

«Протягом наступного тижня, особливо у найближчі два-три дні, людям слід бути максимально обережними через загрозу нових землетрусів із сейсмічною інтенсивністю до 7 балів», – заявив представник агентства.

Нагадаємо, 28 липня на острові Кюсю стався один із найпотужніших землетрусів у Японії за останнє десятиліття. За даними Reuters, поштовхи магнітудою 7,1 спричинили масштабні руйнування, перебої з електропостачанням і пожежі в окремих районах. Уряд країни продовжує оцінювати наслідки стихійного лиха та координує ліквідацію його наслідків.

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Теги: Японія землетрус

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