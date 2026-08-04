Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли

Рейн, Дунай і По досягли критично низьких рівнів

Європа зіткнулася з однією з наймасштабніших посух за останні роки. Через тривалу спеку рівень води у найбільших річках континенту стрімко знизився, що вже позначилося на роботі транспорту, енергетики та промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

Найскладніша ситуація склалася на Рейні. Поблизу німецького міста Кауб, яке є ключовою ділянкою для вантажного судноплавства, глибина судноплавного каналу наприкінці минулого тижня знизилася до 25 сантиметрів, повторивши антирекорд 2018 року.

Через обміління судна більше не можуть перевозити повне навантаження. Вантажі доводиться розподіляти між більшою кількістю барж, що збільшує транспортні витрати та створює ризик перебоїв із постачанням.

Критичною залишається ситуація і на Дунаї. У Сербії та Румунії рівень води впав до найнижчих показників приблизно за останні 30 років. За даними німецької системи моніторингу NIWIS, наприкінці липня надзвичайно низький рівень води зафіксували на 44% вимірювальних станцій Рейну та на 78% станцій Дунаю.

Посуха вже вплинула й на енергетичний сектор. Сербія скоротила виробництво електроенергії на вугільних електростанціях, а в Румунії провели контрольований вибух скелі на Дунаї, щоб покращити приплив води до атомної електростанції «Чернавода». Крім того, через дефіцит води та високий попит на електроенергію автомобільні заводи Dacia та Ford тимчасово призупинили виробництво.

Історичне обміління зафіксували і на річці По в Італії. Влада оголосила високий рівень небезпеки через посуху в усій долині річки та попередила про можливі перебої з питною водою. Через низький рівень води в русло По вже почала проникати морська солона вода.

За даними Європейської обсерваторії посухи, критичні посушливі умови охопили значну частину континенту. У країнах Центральної та Південної Європи найближчими днями температура повітря перевищуватиме 40°C.

Наслідки посухи вже змусили окремі держави вдатися до надзвичайних заходів. Зокрема, Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу єдиної атомної електростанції «Пакш» через критичне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів.

Водночас Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла через критичне обміління Дністра. Новий режим діятиме щонайменше два тижні та може бути переглянутий залежно від розвитку гідрологічної ситуації.