Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
Низький рівень води на річці Рейн у Бінгені
фото: ЕРА

Рейн, Дунай і По досягли критично низьких рівнів

Європа зіткнулася з однією з наймасштабніших посух за останні роки. Через тривалу спеку рівень води у найбільших річках континенту стрімко знизився, що вже позначилося на роботі транспорту, енергетики та промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

Найскладніша ситуація склалася на Рейні. Поблизу німецького міста Кауб, яке є ключовою ділянкою для вантажного судноплавства, глибина судноплавного каналу наприкінці минулого тижня знизилася до 25 сантиметрів, повторивши антирекорд 2018 року.

Через обміління судна більше не можуть перевозити повне навантаження. Вантажі доводиться розподіляти між більшою кількістю барж, що збільшує транспортні витрати та створює ризик перебоїв із постачанням.

Критичною залишається ситуація і на Дунаї. У Сербії та Румунії рівень води впав до найнижчих показників приблизно за останні 30 років. За даними німецької системи моніторингу NIWIS, наприкінці липня надзвичайно низький рівень води зафіксували на 44% вимірювальних станцій Рейну та на 78% станцій Дунаю.

Посуха вже вплинула й на енергетичний сектор. Сербія скоротила виробництво електроенергії на вугільних електростанціях, а в Румунії провели контрольований вибух скелі на Дунаї, щоб покращити приплив води до атомної електростанції «Чернавода». Крім того, через дефіцит води та високий попит на електроенергію автомобільні заводи Dacia та Ford тимчасово призупинили виробництво.

Історичне обміління зафіксували і на річці По в Італії. Влада оголосила високий рівень небезпеки через посуху в усій долині річки та попередила про можливі перебої з питною водою. Через низький рівень води в русло По вже почала проникати морська солона вода.

За даними Європейської обсерваторії посухи, критичні посушливі умови охопили значну частину континенту. У країнах Центральної та Південної Європи найближчими днями температура повітря перевищуватиме 40°C.

Наслідки посухи вже змусили окремі держави вдатися до надзвичайних заходів. Зокрема, Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу єдиної атомної електростанції «Пакш» через критичне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів.

Водночас Україна та Молдова домовилися тимчасово скоротити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла через критичне обміління Дністра. Новий режим діятиме щонайменше два тижні та може бути переглянутий залежно від розвитку гідрологічної ситуації.

Теги: Європа АЕС річка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У червні 2026 року відбувся історичний прорив – Євросоюз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер «Основи»
Ніхто з наших сусідів не хоче швидкого вступу України в ЄС. Чому так?
10 липня, 21:31
Як Кремль штовхає Україну і Польщу до конфлікту
Росія розуміє: роз'єднати українців і поляків легше, ніж перемогти Україну
5 липня, 16:06
Напад поляка на українських школярок у Бельсько-Бялій сколихнув обидві країни
Польща без українців: чи готова Варшава до такого сценарію?
13 липня, 15:33
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей
Спека в Німеччині спричинила понад 5 тис. смертей
10 липня, 10:58
Низький рівень води на річці Рейн у Німеччині
Головна річка Німеччини засихає: під загрозою найбільші заводи країни
16 липня, 11:37
Таллінн досі сумнівається щодо закриття кордонів
Естонія досі не закрила кордон з РФ. Стало відомо, що зупиняє Таллінн
20 липня, 18:06
Європейські газосховища вже заповнені на 54,2% – це другий найнижчий рівень за 15 років
Нафтогазовий гігант назвав головну загрозу для Європи цієї зими
23 липня, 00:30
Ярина Груша виборола престижну премію Віареджо Репачі в Італії
Українка здобула найпрестижнішу літературну премію Італії
8 липня, 03:52
Дністер рекордно обмілів
Дністер стрімко обмілів. Україна та Молдова ухвалили термінове рішення
31 липня, 20:18

Соціум

Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч
У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч
Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї
Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї
FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС
FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС
Російський окупант розстріляв трьох літніх мешканців Севастополя
Російський окупант розстріляв трьох літніх мешканців Севастополя
Житло чи виплати? Ірландія поставила частину українців перед вибором
Житло чи виплати? Ірландія поставила частину українців перед вибором

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua