Міністр юстиції Японії приїхав до Києва

Мітані Хідехіро (зліва на фото) покладе квіти до Стіни пам'яті

Під час візиту міністр вшанує пам'ять полеглих захисників України

Сьогодні, 21 липня, до Києва з офіційним візитом приїхав міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Японії в Україні.

«Державний міністр юстиції Мітані Хідехіро перебуває з візитом у Києві. Пізніше сьогодні він покладе квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.

Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

Також Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.