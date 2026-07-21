Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міністр юстиції Японії приїхав до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
Мітані Хідехіро (зліва на фото) покладе квіти до Стіни пам'яті
фото: посольство Японії в Україні

Під час візиту міністр вшанує пам'ять полеглих захисників України

Сьогодні, 21 липня, до Києва з офіційним візитом приїхав міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Японії в Україні.

«Державний міністр юстиції Мітані Хідехіро перебуває з візитом у Києві. Пізніше сьогодні він покладе квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України», – йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Японії приїхав до Києва фото 1

Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.

Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

Також Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Читайте також:

Теги: МЗС посольство Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент підписав низку указів
Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі
26 червня, 20:59
Михайло Косів наполягає на перегляді тексту Гімну
Один із авторів Конституції: текст гімну України треба міняти
27 червня, 19:57
Увечері 29 червня біля житлового будинку в центрі Монако стався потужний вибух
Замах на бізнесмена Єрмолаєва в Монако. МЗС розкрило деталі
30 червня, 15:40
Заяву Міністерство закордонних справ оприлюднило після українсько-японських перемовин
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
1 липня, 14:58
Бразильці зіштовхнулися з серйозними проблемами з боку азійської збірної
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 22:03
Сибіга зробив заяву про російські атаки
Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
6 липня, 13:18
Попри відставку з посади прем’єрки, Юлія Свириденко залишається в команді Зеленського
Свириденко прокоментувала свою відставку
12 липня, 15:32
За даними французької сторони, 16-й центр ФСБ проводить операції проти країн ЄС
Франція викликала російського дипломата на килим через кібератаки РФ
18 липня, 09:28
Сибіга та глава МЗС Канади обговорили підтримку України й безпекову співпрацю
Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні
Вчора, 23:01

Події в Україні

Безоплатна допомога партнерів в цьому році затримується. Командування Сил логістики пояснило причину
Безоплатна допомога партнерів в цьому році затримується. Командування Сил логістики пояснило причину
Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
У Харкові люди із залежностями потрапили в рабство замість лікування
У Харкові люди із залежностями потрапили в рабство замість лікування
На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)
На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали рятувальники (фото)
Росія третій день б'є по газових об'єктах в одній з областей України
Росія третій день б'є по газових об'єктах в одній з областей України
Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА
Росія вбила співробітницю Херсонської ОВА

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
76K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua