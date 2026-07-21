Міністр юстиції Японії приїхав до Києва
Під час візиту міністр вшанує пам'ять полеглих захисників України
Сьогодні, 21 липня, до Києва з офіційним візитом приїхав міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Японії в Україні.
«Державний міністр юстиції Мітані Хідехіро перебуває з візитом у Києві. Пізніше сьогодні він покладе квіти до Стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського монастиря, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.
Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.
Також Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.
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