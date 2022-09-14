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У Єревані розпочалася масова акція протесту (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Єревані розпочалася масова акція протесту (відео)
У Єревані сотні людей вийшли на акцію протесту
фото:ТАСС

Натовп починає ламати ворота парламенту

У Єревані, ввечері 14 вересня, розпочалася масштабна акція протесту. Люди зібралися біля будівлі парламенту та вимагають відставки Нікола Пашиняна. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На проспекті Баграмяна учасники протесту скандують «Нікол – зрадник» та вимагають відставки президента. Після того, як з'явилася інформація про те, що готується новий пакет документів з Азербайджаном, акція набула «стихійного характеру» – людей стає дедалі більше щогодини.

Тим часом Пашинян звернувся до громадян Вірменії та запевнив, що жодних документів із Азербайджаном не підписував і підписувати не планує. Проте – потік людей не зменшується.

Повідомляється, що всі демонстранти в Єревані планують об'єднатися в одну ходу. На даху уряду вже помітили снайперів. За останніми даними, натовп починає ламати ворота парламенту.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном. Зокрема було ухвалено рішення про звернення до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також напередодні засідання Ради безпеки Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теги: відео Вірменія акція

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