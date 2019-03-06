У ЄС заявили, що у них нема рішення по виходу з глухого кута щодо Brexit



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Парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit

У Європейському союзі заявили, що у них немає рішення для виходу з тупикової ситуації, що склалася з угодою Brexit. Про це повідомляє AFP.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit, узгодженої урядом Великобританії.

«ЄС каже, що «не має рішення» на даний момент, щоб вийти з глухого кута з Brexit», - зазначає агентство.

Нагадаємо, Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, які проживають у країні, і британців, що живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.

Як повідомлялося, 3 березня британські євроскептики-консерватори на чолі з прихильником «жорсткого» виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) Джейкобом Рисом-Могг висунули прем'єр-міністру Терезі Мей ряд умов щодо угоди про Brexit.

Підкреслювалося, що в разі невиконання Мей умов, висунутих євроскептиками, депутати не підтримають запропоновану прем'єр-міністром угоду про Brexit.

Додамо також, раніше парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей про додатковий час на переговори з Європейським союзом щодо Brexit.