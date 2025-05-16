На Марсі вперше зафіксовано полярне сяйво (фото)

На Марсі зафіксували видиме полярне сяйво, яке світиться зеленим кольором

Марсохід NASA Perseverance вперше зафіксував видиме полярне сяйво з поверхні Марса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Watchers.

На Марсі зафіксували видиме полярне сяйво, яке світиться зеленим кольором. Воно виникає через випромінювання атомарного кисню з довжиною хвилі 557,7 нанометра. Такий тип сяйва очікували побачити у верхніх шарах марсіанської атмосфери, але досі його не виявляли. Раніше полярні сяйва на Марсі спостерігали тільки з орбіти і лише в ультрафіолетовому діапазоні.

Перше зображення зеленого полярного сяйва у видимому світлі на Марсі, ліворуч, зроблене марсоходом NASA Perseverance. Порівняльне зображення, праворуч, показує нічне небо без полярного сяйва фото: NASA

Зробити відкриття вдалося після сонячного спалаху з викидом корональної маси. Цей викид досяг Марса за три дні, витіснивши енергійні частинки в атмосферу планети і викликавши полярні сяйва на нічному боці.

Припускається, що сильніші сонячні бурі або ясніші атмосферні умови можуть спричинити яскравіші викиди. В умовах низького рівня пилу зелене світіння може перевищувати 200 Релеїв, що трохи нижче порогу для візуального виявлення людиною.

Результати дослідження вказують на можливість того, що видимі полярні сяйва на Марсі зустрічаються частіше, ніж передбачалося. Вони могли бути непоміченими у минулому через пил або поганий час. Завдяки кращим прогнозам і плануванню тепер потенційно можливо спостерігати за ними як з поверхні, так і з орбіти.

Нагадаємо, що засновник SpaceX Ілон Маск назвав колонізацію Марса «страхуванням життя» для людства. Наприкінці березня газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Ілон Маск працює над переглядом програм та фінансування NASA. Уточнювалося, що мільярдер має намір направити кошти агентства на розробки для польоту на Марс.