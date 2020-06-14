  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Науковець не виключив мутацію коронавірусу в більш агресивні форми

    • Розсилка
    &laquo;Необхідно створити вакцину, спрямовану саме на основу Covid-19, на РНК&raquo; - академік - Науковець не виключив мутацію коронавірусу в більш агресивні форми
    «Необхідно створити вакцину, спрямовану саме на основу Covid-19, на РНК» - академік

    Коронавірус мутує через поступове вироблення колективного імунітету і з огляду на природні умови

    Коронавірус постійно мутує, і не виключено, що він набуде більш агресивної форми. Такою думкою поділився академік РАН, професор Михайло Пальцев.

    «Вчені побоюються, що мутації будуть несприятливими і з’являться більш агресивні форми інфекції», – пояснив експерт. За його словами, у зв’язку з цим необхідно створити вакцину, спрямовану саме на основу Covid-19, на РНК, а не на білковий рецептор.

    Співрозмовник видання також розповів, що коронавірус мутує з двох причин – через поступове вироблення колективного імунітету і з огляду на природні умови, зокрема спекотне літо, коли у населення знижується захворюваність повітряно-крапельними інфекціями.

    Академік РАН, директор Клініки госпітальної терапії імені Остроумова Юрій Беленко припустив, що третя і наступні хвилі коронавірусу можуть виявитися непомітними, а сила другої буде залежати від підготовки до неї і вжитих заходів.

    Нагадаємо, у половини виписаних з лікарень найважчих пацієнтів з коронавірусом зміни в легенях проходять через три тижні.

    До слова, в Європі вперше пересадили легені хворій на Соvid-19 жінці.

    Як повідомлялося, люди, які перехворіли Covid-19, повинні обов’язково перевірити стан своїх легень, нирок і мозку. Дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки.

    Читайте також:
    Науковець розповів про відновлення легень після коронавірусу
    епідемія населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ