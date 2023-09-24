Канада допоможе у відновленні Каховської ГЕС

Україна має домовленість із Канадою щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської

Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції та реконструкції Канівської ГЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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«Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і з бізнесом», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.

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«В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської», – поінформував глава Української держави.

Він зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами президента, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.

Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду в Україні.

«Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!» – резюмував президент.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.