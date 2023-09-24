Канада допоможе у відновленні Каховської ГЕС
Україна має домовленість із Канадою щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської
Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції та реконструкції Канівської ГЕС. Про це повідомив Володимир Зеленський.
«Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і з бізнесом», – зазначив Зеленський.
Зеленський додав, що ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.
«В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської», – поінформував глава Української держави.
Він зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами президента, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.
Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду в Україні.
«Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!» – резюмував президент.
Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.
До слова, Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.
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