У Казахстані через вибух обрушився під’їзд будинку, є жертви

У будинку стався вибух газового балона

У понеділок, 17 квітня, стався вибух газового балона у двоповерховому житловому будинку в казахстанському місті Жанаозен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє прес-служба міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану, у результаті вибуху без горіння сталося обвалення під'їзду на площі 150 кв. м (загальна площа будинку 600 кв. м).

За попередніми даними постраждало 11 осіб. Їх передано працівникам медичної служби. Тіло однієї людини виявлено під завалами будинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В оперативних роботах з розбору завалів на місці задіяно понад 50 рятувальників та кінологічний розрахунок, 10 одиниць техніки МНС.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч 9 квітня в Марселі обвалився будинок. Зазначають, що будинок обвалився через вибух, причини якого поки невідомі. Проте очевидці повідомляють, що чули запах газу. Багато сімей залишилися без житла, тому місцева влада оголосила про прийом постраждалих у дитячих садочках та школах. Унаслідок цієї події у радіусі півкілометра від місця вибуху в будинках повибивало вікна.

Під завалами знайшли тіла декількох людей.