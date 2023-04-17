Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Казахстані через вибух обрушився під’їзд будинку, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Казахстані через вибух обрушився під’їзд будинку, є жертви
До розбору завалів задіяно понад 50 рятувальників
фото: МНС Казахстану

У будинку стався вибух газового балона 

У понеділок, 17 квітня, стався вибух газового балона у двоповерховому житловому будинку в казахстанському місті Жанаозен.

Як повідомляє прес-служба міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану, у результаті вибуху без горіння сталося обвалення під'їзду на площі 150 кв. м (загальна площа будинку 600 кв. м).

За попередніми даними постраждало 11 осіб. Їх передано працівникам медичної служби. Тіло однієї людини виявлено під завалами будинку.

В оперативних роботах з розбору завалів на місці задіяно понад 50 рятувальників та кінологічний розрахунок, 10 одиниць техніки МНС.

 Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч 9 квітня в Марселі обвалився будинок. Зазначають, що будинок обвалився через вибух, причини якого поки невідомі. Проте очевидці повідомляють, що чули запах газу. Багато сімей залишилися без житла, тому місцева влада оголосила про прийом постраждалих у дитячих садочках та школах. Унаслідок цієї події у радіусі півкілометра від місця вибуху в будинках повибивало вікна. 

Під завалами знайшли тіла декількох людей.

Теги: будинок вибух Казахстан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

у Туреччині прямо посеред білого дня впала будівля
У центрі Стамбула впав п'ятиповерховий будинок (фото)
7 квiтня, 16:39
Будинок обвалився внаслідок сильного вибуху
Вибух у Франції: обвалився будинок, є постраждалі (відео)
9 квiтня, 09:29
У центрі Марселя на вулиці Тіволі обвалилася будівля, пошкодивши декілька сусідніх будинків
Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла декількох людей
10 квiтня, 09:23

Соціум

У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
У Казахстані через вибух обрушився під’їзд будинку, є жертви
У Казахстані через вибух обрушився під’їзд будинку, є жертви
Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні
Десятьом казахам загрожує тюрма за участь у війні в Україні
У російському Курську пролунали вибухи (відео)
У російському Курську пролунали вибухи (відео)
SpaceX сьогодні вперше запустить у космос корабель Starship (відео)
SpaceX сьогодні вперше запустить у космос корабель Starship (відео)
У Бєлгородській області РФ після вибухів спалахнули пожежі (відео)
У Бєлгородській області РФ після вибухів спалахнули пожежі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
6360
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео
5886
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
5619
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
5401
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4666
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту