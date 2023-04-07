У центрі Стамбула впав п'ятиповерховий будинок (фото)

У поліції Стамбула відкинули версію теракту, та повідомили, що будинок перебував у аварійному стані, і був дуже старим

В окрузі Бейоглу в європейській частині Стамбула впала занедбана п'ятиповерхова будівля. Про це повідомило турецьке агентство DHA.

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Частковий обвал будинку стався близько 6:30 ранку за місцевим часом на вулиці Кемералти в приморському районі Каракей, що в центрі міста. Внаслідок цього шматки бетону впали на дорогу. Після цього вулицю, на якій розташовувався будинок, було перекрито для руху транспорту та пішоходів.

Внаслідок обвалу уламки будівлі впали також на трамвайну колію, а навколо утворилася щільна хмара пилу. Авто, які рухалися в цей час напрямку району Еміньоню, також були вкриті пилом. На щастя ніхто із пішоходів не постраждав. У поліції Стамбуду говорять, що будинок перебував у аварійному стані, і був дуже старим.

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Хоча під час обвалу будівлі ніхто не загинув і не постраждав, через можливу небезпеку навколишні вулиці були перекриті.

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За даними агентства, о 14:50 із гучним шумом обрушилася фасадна частина будівлі. Зазначається, що у будівлі велися ремонтні роботи. На місце події направили пожежників, співробітників поліції, працівників Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) та представників столичного муніципалітету.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Стамбулі спалахнув 24-поверховий хмарочос. Спочатку полум'я охопило нижні поверхи, але незабаром через зовнішнє облицювання досягло верхніх поверхів.