Затримання експрезидента у Киргизстані: силовики почали новий штурм будинку Атамбаєва



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У село Кой-Таш, де знаходиться будинок Атамбаєва, прибула велика кількість співробітників силових органів разом з міністром МВС

Спецназівці під час штурму застосовують сльозогінний газ - ЗМІ

У Киргизстані силовики почали новий штурм резиденції колишнього президента країни Алмазбека Атамбаева.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Силовики наблизилися до будинку Алмазбека Атамбаєва і застосовують сльозогінний газ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в село Кой-Таш, де знаходиться будинок Атамбаєва, прибула велика кількість співробітників силових органів, серед них помітили міністра внутрішніх справ Кашкара Джунушалієва.

Як відомо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.