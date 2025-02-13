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МЗС Молдови викликало російського посла на килим через дрони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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МЗС Молдови викликало російського посла на килим через дрони
Дрони типу «Шахед» порушили повітряний простір Молдвои. Два з них вибухнули на території країни
фото: Poliția Republicii Moldova/Telegram

Президентка Мая Санду підтвердила, що дрони типу «Шахед» порушили повітряний простір країни

У Молдові на кордоні з Україною виявлено ще два дрони. Міністерство закордонних справ країни викликало до себе російського посла.

Як повідомила 13 лютого поліція Молдови, один із дронів виявився на сільськогосподарському полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунга.

«Зараз на обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції, які проводять дослідження, а згодом дрони будуть детально досліджені. За попередніми даними, фрагменти, виявлені на Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику», – йдеться в дописі.

Крім того, поліція зазначила, що цієї ночі, після масштабної атаки дронами порту Рені в Україні, патрульні прикордонної поліції повідомили, що кілька БпЛА перетнули територію Молдови.

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Дрони типу «Шахед» порушили повітряний простір Молдвои. Два з них вибухнули на території країни
фото: Poliția Republicii Moldova/Telegram

За даними NewsMaker, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти припинив роботу близько 23:05 середи, 12 лютого, а всіх співробітників евакуювали до Джурджулешти. Це сталось після низки вибухів неподалік від пункту.

Тим часом МЗС Молдови викликало до себе російського посла.

«Міністерство закордонних справ висловлює глибоке занепокоєння та рішуче засуджує неодноразові порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Президентка Молдови Мая Санду на своїй сторінці в соцмережі X підтвердила, що дрони типу «Шахед» порушили повітряний простір країни. Два з них вибухнули на території Молдови, поставивши під загрозу життя молдован.

«Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої», – написала політикиня.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, у Молдові поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району, що неподалік від кордону з Україною, було виявлено безпілотник.

Варто зазначити, що це не вперше російські цілі залітають на територію Молдови. Так, президентка Молдови Мая Санду заявляла, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

Теги: посол дрон безпілотник росія Молдова

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