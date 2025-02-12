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У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
Після попереднього огляду фахівці встановили, що вибухівки в знайденому безпілотнику немає
фото: Прикордонна поліція Молдови (ілюстративне)

Територію досліджують вибухотехніки

У Молдові поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району, що неподалік від кордону з Україною, виявлено безпілотник. Про це повідомила поліція Молдови.

Дрон виявили в полі.

«Територію ізольовано, її мають детально дослідити фахівці вибухотехнічного відділу. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухівки в ньому немає», – йдеться в повідомленні.

Поліція додає, що ризиків та загроз для безпеки жителів Салчі немає. Розслідування на місці триває.

Варто зазначити, що це не вперше російська ціль залітає на територію Молдови. Так, президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її госпіталізували медики.

У Бориспільському, Фастівському та Обухівському районах Київської області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження, постраждала літня жінка.

Крім того, у ніч на 12 лютого росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині Чернігівської області. Імовірно, били ударним дроном.

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Теги: Молдова Україна дрон війна безпілотник

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