У Китаї британський консул врятував з води дівчину, яка тонула, поки місцеві жителі спостерігали

У Китаї генеральний консул Великої Британії в місті Чунцін Стівен Елісон врятував дівчину, яка тонула в річці. Про це пише ВВС.

Зазначається, що інцидент стався 14 листопада. 24-річна дівчина скотилася зі скелі у воду й почала тонути. На відео з місця події видно, що спочатку студентка намагалася врятуватися самостійно, але потім течія віднесла її під пішохідний міст.

Поруч було багато людей, які це бачили, але ніхто з них не стрибнув за нею. Тоді це зробив 61-річний Елісон, який був неподалік. Він підплив до дівчини, яка тонула, після чого з берега їм кинули рятувальний круг і допомогли вибратися з води.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe