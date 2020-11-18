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    У світі

    У Китаї британський консул врятував з води дівчину, яка тонула, поки місцеві жителі спостерігали

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    &nbsp;24-річна дівчина скотилася зі скелі у воду й почала тонути - У Китаї британський консул врятував з води дівчину, яка тонула, поки місцеві жителі спостерігали
     24-річна дівчина скотилася зі скелі у воду й почала тонути
    Фото: скріншот з відео

    Хоч навколо було з десяток очевидців, у воду стрибнув лише консул

    У Китаї генеральний консул Великої Британії в місті Чунцін Стівен Елісон врятував дівчину, яка тонула в річці. Про це пише ВВС.

    Зазначається, що інцидент стався 14 листопада. 24-річна дівчина скотилася зі скелі у воду й почала тонути. На відео з місця події видно, що спочатку студентка намагалася врятуватися самостійно, але потім течія віднесла її під пішохідний міст.

    Поруч було багато людей, які це бачили, але ніхто з них не стрибнув за нею. Тоді це зробив 61-річний Елісон, який був неподалік. Він підплив до дівчини, яка тонула, після чого з берега їм кинули рятувальний круг і допомогли вибратися з води.

    Консул розповів, що після того, як вони опинилися на березі, дівчина знову почала дихати. Студентка була дуже наляканою й довго приходила до тями після пережитого.

    Згодом вона подякувала своєму рятівнику й запросила його на вечерю з сім'єю.

    Зазначається, що відео порятунку стало вірусним у китайському сегменті інтернету.

    Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь назвав учинок консула «героїчним».

    «Цей акт героїзму й доброти не забудуть, його впишуть в історію китайсько-британської дружби»,  заявив своєю чергою посол Китаю у Великій Британії Лі Сяомінь.

    Зазначимо, що останнім часом дипломатичні стосунки між Лондоном і Пекіном напружені через тиск Китаю на Гонконг і заборону китайській компанії Huawei працювати над розвитком 5G у Великій Британії.

    Як пише The New York Times, у Китаї багато людей відмовляються допомагати комусь через побоювання, що потім їх звинуватять у заподіяні шкоди і їм доведеться виплачувати компенсацію за лікування. Такі випадки останніми роками в країні ставалися неодноразово.

    У відповідь на ці інциденти влада Китаю у 2017 році ухвалила «закон доброго самаритянина», який забезпечує юридичний захист людям, що допомогли комусь в екстреній ситуації.

    Теги: вода Китай міст
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