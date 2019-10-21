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    У світі

    У Китаї через посуху людям з'явився 600-річний міст

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    За останні три місяці у цій провінції випало на 70% менше опадів, ніж у минулі роки&nbsp; - У Китаї через посуху людям з'явився 600-річний міст
    За останні три місяці у цій провінції випало на 70% менше опадів, ніж у минулі роки 

    Міст завдовжки 2 930 метрів з'явився на дні озера Поянху

    У китайській провінції Цзянсі через надзвичайно малу кількість дощів висохло озеро Поянху.

    На його дні люди побачили цікавий артефакт – 600-річний міст завдовжки 2 930 метрів.

    Про повідомляє People's Daily, China.

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    У Китаї через посуху людям з'явився 600-річний міст
    У Китаї через посуху людям з'явився 600-річний міст
    У Китаї через посуху людям з'явився 600-річний міст

    Як повідомляє Xinhua, за статистичними даними, які наводить Управління метеорології провінції Цзянсі, з останньої декади липня до початку жовтня кількість опадів в провінції становила в середньому 96 мм, що на 70% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

    Китай спека міст
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