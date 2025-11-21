Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії

У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон

Дрон, запущений із човна, змусив перенаправити рейс із Осло до Тромсе

У Норвегії рейс авіакомпанії SAS не зміг приземлитися у Тромсе через безпілотник, який запустили з човна за кілька кілометрів від аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Інцидент стався у п’ятницю незадовго до опівдня. Система спостереження аеропорту виявила, що безпілотник запустили з човна за кілька кілометрів.

«Ми поговорили з тим, хто, судячи з усього, був норвезьким гідом. Йому було наказано негайно приземлити дрон», – повідомив NRK директор аеропорту Тромсе Івар Хельсінг Шрьоен.

«Гід підтвердив, що у нього в повітрі був дрон, але вважав, що він перебуває поза забороненою зоною, що не відповідало дійсності», – додав Шрьоен.

Поліція підтвердила, що дрон пілотував громадянин Данії, якому виписали штраф, а дрон конфіскували. Подібні випадки з дронами, що заважають роботі аеропортів, останнім часом стають дедалі частішими в Європі.

Нагадаємо, що увечері 30 вересня біля аеропорту Бреннейсунн у Норвегії був зафіксований безпілотний літальний апарат. Співробітники аеропорту помітили дрон у повітрі і одразу викликали поліцію, але не вдалося встановити особу, яка керувала ним.

У Норвегії в неділю ввечері, 28 вересня, було зафіксовано одразу два випадки появи невідомих безпілотників у зонах обмеження польотів поблизу аеропортів. Пасажирські рейси були вимушено перенаправлені. Авіарейс був змушений розвернутися після виявлення дрона поблизу аеропорту Бардуфосс у регіоні Тромс.

Також 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. Командир з розслідування інцидентів Маттіс Хасборг заявив, що компетентні фахівці зробили «дуже хороші спостереження», які вказують на справжні дрони.