Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Потяг Київ-Варшава затримується через диверсію на коліях Варшава-Люблін
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рух поїздів організовано суміжною колією, що дало змогу уникнути значних затримок

Через підрив залізничної колії на ділянці Варшава-Люблін потяг Київ-Варшава затримується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що підтвердилась інформація про спробу диверсії на залізниці, де спрацював вибуховий пристрій та зруйнував ділянку колії.

«Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією. Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму – також за графіком», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Теги: Польща Укрзалізниця потяг

