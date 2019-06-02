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    У світі

    У Китаї створили робота-кота для тих, хто не може мати домашніх тварин

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    Робот-кіт запам'ятовує команди і інтонації власника - У Китаї створили робота-кота для тих, хто не може мати домашніх тварин
    Робот-кіт запам'ятовує команди і інтонації власника

    Кіт здатний змінювати положення корпуса, але і вираз морди

    У Китаї компанія Ekasbo з Шеньчженя створила робота Matebot. Пристрій виглядає як анімаційний чорно-білий кіт і здатний не тільки змінювати положення корпуса, але і вираз морди.

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    Як пише Tech Crunch, коли власник Matebot чіпає його або розмовляє з ним, робот реагує зміною очей і рухає головою, як звичайний кіт.

    За словами творця проекту Чжана Мена, робот-кіт був розроблений як компаньйон для тих, хто не може мати домашніх тварин. Штучний інтелект Matebot розпізнає голос і має здатність до навчання: пристрій запам'ятовує команди і інтонації власника.

    Сам робот також вміє розмовляти - голосова функція працює за принципом розумної колонки. У Matebot є кілька додаткових функцій, які контролюються за допомогою програми на телефоні. Коштує пристрій біля $ 45.

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