У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію, загинули 17 людей
У результаті ДТП поранення отримали 22 людини
У провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення. Про це повідомляє Al Jazeera.
Постраждалих доставлено до лікарні, причини аварії встановлюються.
За інформацією одного з очевидців, вантажівка врізалася в похоронну процесію.
Приблизно через годину після того, як з’явилася новина про аварію, дорожня поліція попередила водіїв про туман на ділянці дороги, де трапилася ДТП.
«Видимість на дорозі погана, що може легко спричинити дорожньо-транспортні пригоди», – ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.
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