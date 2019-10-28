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    У світі

    У Китаї жінка народила дитину у 67 років і встановила національний рекорд

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    Колишній рекорд Китаю належить жінці з міста Чанчунь. 2016 року вона народила хлопчика у віці 64 роки - У Китаї жінка народила дитину у 67 років і встановила національний рекорд
    Колишній рекорд Китаю належить жінці з міста Чанчунь. 2016 року вона народила хлопчика у віці 64 роки

    Дівчинка народилася вагою 2,6 кг і батьки назвали її Тяньц - «посланою небесами»

    У Китаї у місті Цзаочжуан китаянка на прізвище Тянь народила дитину в 67 років і стала найстаршою матір'ю країни.

    Про це пише Aljazeera.

    Зазначається, що протягом усієї вагітності лікарі спостерігали за станом здоров'я жінки. На 36-му тижні вони вирішили зробити їй кесарів розтин. Так, народилася дівчинка вагою 2,6 кг. Наразі малюк перебуває під наглядом медиків.

    Жінка разом зі своїм 68-річним чоловіком вирішили назвати дочку Тяньц, що з китайської перекладається як «послана небесами». Ця дитина стала третьою: у пари вже є син та дочка. 

    Колишній рекорд Китаю належить жінці з міста Чанчунь. 2016 року вона народила хлопчика у віці 64 роки.

    Нагадаємо, жителька Індії у 74 роки встановила світовий рекорд: вона народила двійню після 30 років менопаузи.

     

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